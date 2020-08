Ya está bien de opacidad y falta de transparencia municipal

Señores del equipo de gobierno municipal de Poio.

Les planteo una pregunta que es muy fácil de contestar con un "SI" o un "NO" y es la siguiente:

¿El Concello de Poio tiene competencias en los terrenos de competencia de Portos de Galicia en la población de Combarro desde el bar el Hogar del Puerto, plaza de Chousa, paseo Francisco Regalado incluido el puerto viejo hasta la Canteira?.

La pregunta no es baladí ya que está en juego la legalidad o no de las sanciones de circulación y estacionamiento de los vehículos que diariamente estacionan y circulan por dichas zonas portuarias. Si no hubiese competencias que delega la autoridad portuaria de Portos de Galicia al Concello de Poio se estaría conculcando la legislación vigente presuntamente, y parece ser que en la actualidad no existe dicho convenio delegando estas competencias ya que esta semana la prensa anunciaba el posible acuerdo entre, Portos de Galicia, Cofradía San Gregorio de Raxó y el Concello de Poio para la firma de un convenio en los puertos de Combarro, Covelo y Raxo para aparcar vehículos.

Si se constata que no hay convenio delegando las competencias de la Seguridad Vial y Circulación en zonas portuarias y las autoridades municipales de Poio estuviesen sancionando a los conductores de vehículos se estaría presuntamente no actuando de acuerdo con la legislación vigente y eso tiene un nombre que los políticos de turno ya saben, las posibles sanciones serán nulas de pleno derecho los ciudadanos podrán recurrirlas por falta de competencias municipales.

Por todo ello solicito y requiero que me contesten a la pregunta planteada si el concello de Poio tiene legitimidad y competencias para sancionar, la falta de información por parte de las autoridades es un grave déficit de transparencia democrática que tiene un posible perjuicio hacia los ciudadanos de Combarro de Poio y los miles de turistas que nos están visitando a diario. Dígannos si verdaderamente están habilitados para asumir dichas competencias en caso contrario deberían informar a la población de sus derechos y obligaciones ya que estamos en un estado de derecho democrático.

Enrique Lorenzo Rial