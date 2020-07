¿Hará su agosto el Covid19?

Uno se levanta cada mañana y viendo las noticias del día, parece que la cosa no pinta bien.

Ahora resulta que los turistas ingleses que viajen a España tendrán que hacer una cuarentena obligatoria de 2 semanas cuando vuelvan a Inglaterra. Inglaterra aportó el año pasado como 18 millones de turistas a España, los cuales vienen y gastan (aparte de algunos hacer destrozos, sobre todo los más jóvenes). Esto sería un mazazo tamaño Thor para varias zonas de nuestra costa mediterránea, Islas Baleares, Canarias, etc. Es lo malo que tiene vivir e invertir mucho en turismo y menos en otros sectores estratégicos. Si nadie viene, ganancia cero y pérdidas muchas. Qué fácil hacer la cuenta oye.

¿Asumirá las pérdidas Europa, esos 140.000 millonacos que llegarán a España? Ya veo colas kilométricas para pedir ayudas, subenciones… Teta que la mano no cubre, no es teta que es ubre, y ni así. Harán falta muchas ubres para dar de mamar a tanta gente, negocios, empresas… y seguro también a algunos aprovechados. Ya dice el refrán: más medra el pillo que el hombre sencillo. Hasta en épocas de pandemia, guerras… siempre hay los que se benefician. ¿Serán los mismos de siempre?

Muchas PCRs, rastreo de contactos, medir temperatura… pero, si las medidas que se toman no son correctas ni se cumplen, si la irresponsabilidad sobrepasa al civismo, si la buena vida y social de nuestro país no se compagina con lecciones de solidaridad y respeto por los demás, si el uso de mascarilla y las actitudes individuales y sociales no van a la par con lo que está pasando, … ¿Pues qué queréis que os diga? ¿Que la cosa pinta mal? Pues claro que sí. ¿Habrá cierre de locales, negocios nocturnos…durante el verano? Si seguimos así, seguro.

¿Acabaremos en casa de nuevo? Pues veremos qué pasa, y dependerá de la gravedad del asunto y de quienes dirijan el timón del país. ¿Acabarán los sanitarios más que quemados y muchos de baja al ver que ellos lo dieron todo y muchos se quedaron por el camino mientras la gente pasa de todo y la consecuencia es que vuelven los problemas, surgen rebrotes…? Pues lo más seguro… Decía Victor Hugo “Todas las situaciones críticas tienen un relámpago que nos ciega o nos ilumina”. Aquí el relámpago cayo hace tiempo…

La pandemia del Covid es un problema añadido a las muchos que ya tenemos en España y no parece se solucionen nunca, gobierne quien gobierne. Aparte de los problemas conocidos de las pensiones, mercado laboral, educación, sanidad, medio ambiente, I+D+i… en verano tenemos otros tales como incendios que destrozan nuestros montes, ahogados en playas y piscinas, jóvenes menores con comas etílicos, mayor consumo de agua y recursos, accidentes de tráfico, etc. Europa pide varias reformas a España a cambio de la pasta de la ayuda, reformas que los españoles llevan pidiendo años/décadas. Parece que el dinero mueve montañas. Esperemos que nuestros políticos y gobierno estén a la altura, porque si seguimos así, el betún siempre les quedará por encima. Y si hacen comisiones para reconstruir un país en la época postcovid, aparte de los políticos de turno, cuenten con la opinión, asesoramiento, conocimiento, y experiencia de los que saben de verdad sobre los muchos problemas que azotan a este país desde hace décadas. Si solo lo hacen y deciden los políticos, malo.

Cataluña está en situación crítica (su gobierno parece que hizo de todo menos gobernar), China tiene repuntes en Covid, Trump cae en las encuestas debido a su mala gestión del coronavirus, Inglaterra veta a España como destino turístico, … En un día como este, ¿alguien piensa que la cosa va bien? Igual el Covid19 hace su agosto este año. Se lo estamos dejando en bandeja.