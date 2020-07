Un rescate y muchos brotes

Si señores, el Sr. Covid19 pulula por el mundo a su antojo ¿y la vacuna pa cuándo? Salen noticias de aquí y allá, pero veremos si para el año y para todos, y no solo para unos pocos. Se tomaron medidas (a tiempo, destiempo o a posteriori ¡Si mi capitán!), estuvimos confinados, el país y medio mundo parado, las consecuencias en número de víctimas han sido horrorosas (y aun lo que queda), y económicamente hablando, mejor no pensar en ello para lo que viene. ¡De momento, disfruten del verano, recobren energía, ahorren (los que puedan), y prepárense! Cuando el río suena es que agua lleva… y este río aún va en crecida.

Salimos de casa a lo loco, sin frenos, sin mascarillas, a divertirnos, sin pensar muchas veces lo que había pasado. Algunos parece que no han sido conscientes aún y otros como diría Dinio: "La noche me confunde". Algunos nombres producen escalofríos con solo escucharlos: Trump, Johnson, Bolsonaro, etc. Surgen rebrotes a doquier, cada día más por todo el territorio español, mucho español. Vaya nueva normalidad ¡Viva la Pepa! y también ¡Viva el vino!

Lo normal es que vamos de mal en peor, o eso parece. De momento, el número de casos se dispara, hasta equipos de fútbol con positivos se desplazan, sin controles serios en aeropuertos… Pero, como las UCIs aún están bien, aguantan el tirón (aún a sabiendas que el personal sanitario está quemado después de lo vivido y no creo quieran repetirlo) pues a seguir pasando de todo que parece que los rebrotes que se esperan en otoño no son suficientes y toca también en verano. Veña Festa! Veña Irresponsabilidad! Veña pasar de todo!

Tenemos ERTES, ingreso mínimo vital… y ahora Europa da 140.000 millones ¡a fabricar billetes! Alguno ya estará pensando ¿Pues tan malo no es? ¿No crees? Faltaran tetos onde mamar… Sin comentarios. Llegará la ayuda ("rescate") que acabaran pagando nuestros nietos… No hay duros a 4 pesetas, ¿E lo que pensabas? ¿Que era jratis? El que hizo la ley, hizo la trampa, ¡cuñao!

Escuchas de todo: es que el virus no es tan infeccioso, aquí entre nosotros no pasa nada, paso de la mascarilla (solo para evitar multas), etc. Tranquilos, los cierres serán por zonas porque pensar en cerrar de nuevo el país ¡Non oh, toleaches! Además, yo soy una CCAA y lo hago a mi manera que me deja el gobierno central que también lo hace a la suya. Así todos nos entendemos y desentendemos a la vez. Además, ¡mima! nos tocó la lotería, ¡140.000 millones de euracos! que vendrán de cloclo, bueno, la mitad habrá que justificarlos (¿A dónde irán a parar?) a cambio de asumir un plan de reformas estructurales

¿Problema? viendo el panorama político que tenemos y la mentalidad en este país, pues recuerdo la canción: ¡Ay, pena, penita, pena!. En Galicia ganó el de siempre y parece a los morados los barrieron ¿o se barrieron del mapa ellos solos? ¿Algún significado? ¡Si cloaca no eres, en cloaca te convertirás! ¡Chachan! Puedo prometer y prometo, que donde dije digo, digo Diego… En Madrid, hay una coalición de gobierno, y luego las coaliciones que hagan falta para aprobar lo que haga falta, con quien haga falta, porque ¡No hay dolor! ni remordimientos, ni memoria… Había una vez un circo, laralalalalalalala.

El turismo de España y Chanchencho (como escuché a algún extranjero pronunciar Sanxenxo hace unos años) no es lo que era, ha bajado, algunas zonas un desastre y ni el verano ni el tiempazo que tenemos, salvará la temporada.

Mucha gente está aún reacia a viajar o alternar (y con los rebrotes más), algunas regiones retroceden en las fases, aun así, las playas se ven con gente en las Rias Baixas (tengan o no estacas), los restaurantes/bares/pubs… pues van tirando (pero las normas a cumplir y las que se incumplen son numerosas y complican la cosas), los botellones o fiestas sin control (ni a base multas los paran) ... ¡e veña festa!

Pero ¡O carallo son as mascarillas! Amigo, ¿la mascarilla qué? ¿No la pones? Non home, é que me quedou na casa, molestame, non respiro ben, levoa no brazo de pulsera por si acaso, bo! non fai falta, é un coñazo, antes non era obligatorio e agora si!, hay que seguir viviendo… Hay de todo y para todos los gustos. Cada loco con su tema, pero el tema principal nos afecta a todos así que, al lorito, y respecto por los demás, civismo, que no somos críos.