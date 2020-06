Volta á normalidade

Foi todavía na fase 2 cando o freazo en seco do carro me fixo sobresaltar da cadeira, mirei pola finestra e unha morea de xente correu de súpeto cara un só punto. O paso de peóns que une a marquesina da parada do bus das pistas do "skatepark” coas escadas da Alameda. Tireille unha foto e paseilla a Pontevedra Viva nun cómodo e vago exercicio periodístico pola miña parte. Sin embargo, quedoume dentro a teima (ganas) de escribir e afondar sobre o tema. Sorpresa a miña, cando vexo que xunto a foto ó día seguinte da noticia do atropelo publicados no medio, súmaselle a información doutro atropelo, esta vez dunha muller na rúa ……… Pensei para mín que dous acontecementos deste tipo non podían ser fruto da casualidade. Entón, de novo veu o meu subconsciente recordos que gardo das vivencias de pequecho desta pobo chamado Marín, que non é un pobo, é unha vila. Daquela viviamos case o final da rúa Jaime Janer, unha das máis longas do núcleo urbán e perfecta para probar as variants retificadas e os citroen saxo tuneados. Hoxe en día esa rúa semella máis tranquila, mais daquela, da man da túa nai, parecía cruzar a máis perigosa das trincheiras. "Primero se mira a la izquierda y luego a la derecha, dos veces, y luego cruzas”. Desafortunadamente, algúns veciños non conseguiron que o protocolo se fixera efectivo ou os carros que pasaron por riba deles nin tan se quera lles permitiron cumprilo e aumentar as estadísiticas de fatilidade. Non recordó exactamente a circunstancias daquelas mortes, máis foran varias.

Hoxe, as variants retificadas e os citroen saxo, tamén chamados ataúdes con rodas, foron sustituidos por seat ibizas e cbr 1100 e os pasos de peons e vadens, que por aquel entón nos existían, adornan o rueiro desta pobo chamado. É o que ten o progreso. (Hace dos días) Digo o de adornar, porque de novo, ós poucos días te ter acontencidos estes dous accidentes dentro do casco urbán, prodúcese o que non se tiña que producir, unha nova morte, esta vez dunha veciña. Tiña só 42 anos. De novo, no meu retorcido pensamento o trasgo volveu a preguntar se estes accidentes eran froito da casualidade. É difícil imaxinar como o destino pode conspirar contra os habitantes deste pobo, que non é un pobo, senon unha vila, e poñer no camiño a veciños con habilidade sufieciente para evitar o contacto cun carro que vaia a unha velocidade máxima de 30 k/h é remate na máis fatídicas das probabilidades.

Agora, que chegan as elección e xa puxemos en marcha a nova normalidade e as obras municipais, quizais sexa bo momento señora Ramallo, señor Feijoo, de tomar tamén medidas máis efectivas en canto a seguridade vial no noso pobo, que non é un pobo, é unha vila, que está ó carón de Pontevedra.

Dani Antelo