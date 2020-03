COVID-19 vs Seres Humanos ¿Cuánto durará la batalla?

Estamos en un momento único hasta el momento en la historia moderna de los seres humanos, el Homo Sapiens, nosotros mismos. Hace poco más de un par de meses, un virus (Covid-19), por la razón que fuese, infecto al primer ser humano en Wuhan (China). Igual lo hiciera en el pasado, pero no había pasado nada, la cadena se habría cortado en algún punto y ahí quedó la cosa. Sin embargo, esta vez comenzó una cadena inesperada pero lógica en la historia evolutiva, la lucha por la supervivencia. El virus, que lleva más de 3000 millones de años en la tierra (nosotros un suspiro), para subsistir infecta, y usa la maquinaria de las células del ser humano para expandirse, y seguir su camino. Nuestro sistema inmune se encontró con algo nuevo de repente, con lo cual nunca había luchado antes y para lo que no estaba preparado. Así, comenzó la cadena de infortunios que nos ha llevado a la situación actual, una crisis sanitaria mundial del copón.

Esta pandemia, está teniendo y por lo que me temo va a tener si esto se prolonga unos meses, consecuencias que podrían ser catastróficas: perdida de muchas vidas y colapso de la economía española y mundial. Aún ganándole la partida al Covid-19, habrá consecuencias de diversa índole para todos y parece no serán buenas, pero tratemos de paliar sus efectos a toda costa. Está en nuestras manos, nunca mejor dicho (lavarlas bien).

Nadie, ni por asomo, pensó que algo microscópico y aparentemente inofensivo llegase a producir lo que estamos viviendo en nuestro país y mundo entero. Cada país, a su manera, con más o menos acierto de sus gobiernos (y ciudadanos), con medidas más o menos certeras, actuando antes o más tarde… Ahora no importa, a toro pasado todos vemos y pensamos que se pudo hacer y no se hizo, las medidas llegaron tarde, que no pasaría nada, etc. Ante todo, calma a toda la población y tranquilidad, ni se acaba el papel higiénico, ni se acabará la comida… así que tranquilidad por favor.

La razón del estado de alarma, cierre de fronteras, y confinamiento en nuestras casas son para que el virus no se propague rápidamente y colapse el sistema sanitario. Para que lo entendáis, si vamos 1 millón de personas a la vez al hospital, lo petamos, por ello hay que hacer que la infección siga su camino, pero despacito como dice la canción. Si va muy rápido, habrá gente que no tendría atención, respiradores, médicos, enfermeros… ¿Y qué pasaría? Lo que todos sabéis, se podrían perder muchas vidas humanas. Imagina tienes un accidente grave, llega al hospital y te dicen, no hay sitio, ni médicos para operarte, ni camas, ni UCI, etc. Pues eso es precisamente lo que no queremos que pase, y lo que tratamos de evitar entre todos (#Quedateentucasa, etc).

Aun así, morirá gente (por ello proteger a los grupos de riesgo), pero esto pasa día a día por otras enfermedades, accidentes, etc. Lo malo es que aquí, aún estando en el mejor hospital, sin una vacuna disponible, la lucha con el virus dependerá de cada uno y de su sistema inmune, al ser como ya dije, un virus nuevo, desconocido por la ciencia (tratando de conseguir vacuna cuanto antes), los políticos (posición difícil porque esto es una incertidumbre continua a todos los niveles) y nuestro sistema inmunológico (mejor evitarlo no vaya a ser… como al que le pica una velutina y resulta es alérgico y no lo sabe!, algo así). Por ello, todas las precauciones son pocas.

Los científicos de todo el mundo están tratando de encontrar una vacuna, pero esto llevará su tiempo. Mientras tanto, las medidas que adopte nuestro gobierno pensad que son tomadas por el bien de todos los ciudadanos del país, y también del mundo en general. El cese de toda actividad comercial, sitio de ciudades, países y confinar a la gente en sus casas por semanas… afecta y más que hará a la economía. Eso está clarísimo, pero pensad que, si no se hace así, el problema será muchísimo mayor. Todos debemos quedar en casa, y seguir las instrucciones por la alta contagiosidad de este virus (lavar las manos, no socializar, salir a lo imprescindible…) y seguir con ese tesón las próximas semanas. En los próximos días veremos que los casos irán aumentando más y más, pero si seguimos en casa, en unos 10 días o así, comenzarán a notarse los efectos de nuestro aislamiento y la famosa curva debería comenzar a bajar. Si no somos responsables (como se ve aún en algunos sitios con algunos individuos), y no actuamos con civismo, solidaridad y respecto, la cosa irá a peor y se prolongará mucho más en el tiempo, y creo, nadie quiere eso, ¿verdad?

Todos queremos salir al parque, ir a la playa, bares… tener vida normal, pero ahora no podrá ser, fin de la discusión. Cuanto antes los interioricemos y con normalidad, mejor para todos. Calma, sin alarmarse, pero con constancia, sin bajar la guardia nunca. No confiaros, esto va a durar un rato largo, así que acostumbrarse a este tipo de vida por unas semanas sino meses. Luego habrá tiempo ara criticar, discutir en el bar de política y fútbol, pero ahora no es el momento de gastar energías en eso, sino en solventar esto cuanto antes entre todos, apoyándonos.

Al final, todos seremos pequeños héroes y veréis que la sociedad, familias, hasta los políticos aprenderán que la unión hace la fuerza, discutir por tonterías, no vale la pena. ¿Cuánto durará la batalla? Nadie lo sabe, ni los más sabios, listos, o visionarios, será cuestión de probabilidades y dependerá en gran medida de nuestra actitud y acciones. Lo que si sé seguro, es que la pandemia del Covid-19, producirá cambios profundos en nuestra manera de vivir, convivir, apreciar la vida y a los que quieres, conductas sociales, mentalidad, forma de trabajar, viajar… Todos filosofaréis sobre conceptos y valores esenciales durante estos tiempos, por ejemplo, no apreciar la libertad hasta que te la quitan, miedo a…

Esperemos que todo este sacrificio sea para bien, y haga surgir tras la crisis una sociedad con mejores valores, que valore lo que tiene y al resto de sus iguales, que cuide el planeta en el que vive, y se dé cuenta que tan rápido se puede perder lo que ansiamos, tenemos, amamos… si somos irresponsables, insolidarios, incívicos, irrespectuosos, etc.

No olvidaros de salir cada noche a las 8pm a aplaudir a todos los trabajadores que están dando todo de sí mismos, incluso en riesgo, para que esto salga adelante y todos estemos bien. También un aplauso a cada uno de vosotros por entenderlo, soportarlo y seguid luchando hasta el final. No tiréis la toalla, todos somos un equipo, y el partido acaba de comenzar. Veremos pronto la luz al final del túnel, está en nuestra mano, la de cada uno, que este momento oscuro en nuestras vidas pase lo más rápido posible. Somos seres humanos, Homo Sapiens, no dejemos al Covid-19 (o cualquier otra amenaza) ganar la partida. Solo vale ganar o como mucho quedar en tablas. Ánimo a todos.