Ventana indiscreta: Sólo en casa

Mis hijas, hace una semana que a pesar de que les insisto para que vengan a verme, reniegan de mí. Les he suplicado, chantajeado con prebendas, pero ellas "rien de rien", se justifican en que pertenezco al grupo de riesgo. Y, no me ha quedado otra que el autoconfinamiento.

He aprendido a hacer, magdalenas, yogurts, risotto y cualquier comida con los ingredientes de los que dispongo en casa, repitiendo en bucle los múltiples tutoriales de internet. Salí a comprar pan, pero como decía mi madre, nací y crecí tosiendo. A veces pienso que es una de mis formas de comunicación, y a pesar de que guardo la distancia de seguridad, ante la oprobia mirada de otros clientes he decidido amasar mi primer pan casero rústico. Quedó la corteza un poco quemada y la miga durilla, pero cada 3 días repito el proceso y he conseguido que sea comestible.

Ordenar papeles, limpieza, estiramientos, paseos por casa, ejercicios de autoconocimiento (respirar profundamente, pensamiento creativo, reflexión), y sobre todo dedico unas horas diarias a lo que más me apasiona, el cine.

La vida es breve, y he vuelto al cine clásico. Me han acompañado durante estos últimos días: Un, dos, tres. Casablanca. La jungla de asfalto. Taxi Driver. El chico. La ley del indomable. Ladrón de bicicletas. Dr. Zhivago. Con la muerte en los talones. Días de radio…. No es una lista de visión obligada, son las dosis adecuados para un cinéfilo feliz. Y, os aseguro cuanto más las visualizo, mejor me siento.

Te sumerges en Casablanca. El Rick de Humphrey Bogart con esmoquin blanco e Ilsa (Ingrig Bergman), mientras sueñan el uno con el otro, sonando de fondo aquella melodía pegadiza. O qué decir de una de la mejores películas de acción, Con la muerte en los talones. ¿Escapará Gary Grant de sus supuestos asesinos?... ¿Descubrirá la verdad que se oculta tras el dilema de su identidad?... ¡Qué más da!. Hitchcock nos arrastra de tal manera que nos olvidamos del Covid19, y de que el pan que estaba en el horno ha pasado a mejor vida.

Sensatez, y llevemos de la mejor manera posible este confinamiento, siguiendo las instrucciones que nos marcan los expertos sanitarios y nuestros responsables públicos. Ánimos.

@novoa49