VI Festa do Jato - Portonovo (2020)

Portonovo es un pueblo marinero que pertenece a la parroquia de Adina (Sanxenxo). Adina (Santa María la Digna) tiene mucha historia y dicen tiene un castro de la Edad de Hierro. Su patrimonio está compuesto por cruceiros como el de Barbeito o el de la zona de vinos de Portonovo, la iglesia de la Adina del s. XVI construida sobre un templo románico de 1170, la capilla de Santa Catalina de Portonovo del s. XVIII,... Santa Catalina es la patrona de Portonovo, y se cuenta que unos marineros de este pueblo encontraron una imagen de Santa Catalina de Alejandría procedente de un naufragio y la depositaron en la Iglesia de San Roque, y así comenzaría su veneración hasta el día hoy.

El puerto de Portonovo, su lonja y plaza de abastos, sus playas y parques, sus restaurantes donde poder degustar platos exquisitos con productos del mar de primera categoría, sus bares, tabernas típicas y locales de copas, para tomarse o picar algo, y disfrutar de la compañía de los amigos y la familia, sus fiestas… y sobre todo, su maravillosa gente. ¡Aquí tengo grandes amigos y he pasado muchos días y cuantas noches!

Una villa con muchas asociaciones culturales, aquel Cine Gondariño, tuvo grandes murgas, chirigotas y comparsas (ej. "Vuelve la Juventud" y su famoso tema "Os meus amores"), la orquesta "Los Alkar", el grupo "Goma 2" y su tema "O Galiñeiro", su entierro de la sardina, grupos de teatro, la película "El Hereje" de 1957 rodada en Portonovo, la Cofradía de Pescadores de Portonovo, sus fiestas de San Roque y los míticos "Gatiños" que llevan amenizando las fiestas desde 1971, la Asociación de Veciños "San Cristobal", la Comisión de Fiestas de San Roque, el Club de Jubilados y Pensionistas de Portonovo, su Club de Futbol y su Club de Piragüismo, sus marineros y rederas, sus mujeres rurales, el grupo "Chavalex" y muchos más, la Fiesta de la Raya y desde hace 6 años… la famosa ¡¡¡Festa do Jato de Portonovo!!!

En plan cariñoso a la gente de Portonovo se les llama desde hace muchos años gatos/as, gatiños/as… (en gallego: jatos/as, jatiños/as) y en breve veréis que esto se ha convertido en una fiesta, ¡y que fiestón!, una fiesta popular que en poco tiempo ya casi no tiene nada que envidiarle a la famosa Fiesta de la Raya de Portonovo (gastronómica), y en breves, si sigue así con esta progresión, quizás supere a las de San Roque (patronal) y la Festa do Jato (Fiesta del Gato) se convierta en la "fiesta popular" de Portonovo por antonomasia, algo así como la Medieval en Pontevedra, Arribada en Baiona, Reconquista en Vigo,…

Este sábado, 29 de febrero (¡año bisiesto!) y como cada año (el sábado siguiente al martes de carnaval) se celebrará en la Calle de Vinos de Portonovo la "VI Festa Internacional do Jato – Portonovo (2020)" que organiza la Asociación de Viños Portonovo. Comenzará a las 12:30 del mediodía con la "carrera popular dos jatos detrás do rato" desde la Lonja hasta el campo de San Roque - los niños tendrán un regalo al acabar la carrera. Los artistas invitados serán "ISI" (TVG) y "Baia Fernández" (terapeuta de la risa). Habrá asado gratis en toda a calle de vinos de Portonovo, pasacalles de la "Charanga do Jato" y batucada "Os Queimatasas", proyección de fotografías de años anteriores… Importante, ven disfrazado de jato ou jata, y recuerda: "Se ves disfrazado de jato, encontra o rato", tendrás premio seguro en los bares de la zona de vinos de Portonovo. La fiesta se prolongará todo el día y noche ¡hasta que el cuerpo aguante!