Resumo da Xornada 3 da LEC

Comezamos coa análise semanal da xornada de LEC. Esta terceira semana veu protagonizada polo partido máis importante para os afeccionados desta competición, o G2 - Fnatic. O partido viña avivado polas polémicas declaracións sobre o cambio de posición de Caps á bot lane

Xornada 3 Día 1

Mad Lions (MAD) - SK Gaming (SK)

A partida tivo un inicio moi tranquilo no que as boas rotacións permitiron aos leóns facerse con varias placas que os situaban por encima no marcador de ouro. Con esta vantaxe, só tiveron que ir afogando ao seu rival aos poucos, ata que tras unha boa teamfight, fixéronse cun Barón Nashor que lles permitiu conseguir unha vitoria bastante fácil.

Schalke 04 (S04) - Misfits Gaming (MSF)

O S04 viña este venres coa intención de facerse coa súa primeira vitoria da tempada, algo que MSF tentaría evitar custe o que custe. Foi unha partida que se decidiu nos dragones. A primeira kill foi parar ás mans do midlaner de Misfits, tras unha batalla polo primeiro dragón. O segundo, iniciado polo S04, deu lugar a unha pelexa na que a vantaxe de teleport de Aatrox deixaba un 0-4 no marcador de mortes. O terceiro dragón levoullo o equipo alemán, pero só serviu para regalarlle un ace a Misfits. Cunha vantaxe clara de 5 k de ouro a vitoria foi facilmente para os coellos, que finalizaron cun marcador de 0-16.

Fnatic (FNC) - Excel Esports (XL)

Fnatic apareceu no partido coma se dun quecemento tratásese, e púidoo pagar moi caro.

As cousas puxéronse moi negras para os laranxas cando tras un máis que cuestionable diveo en top regaláronlle unha dobre kill ao Gangplank de Expect, que o deixaba cun 3-1 no seu marcador persoal. Tampouco axudaba que a Leblanc de Mickey escapásese dúas veces dunha morte segura a mans da Syndra de Némesis.

Con todo, Bwipo, con Urgot, axudado polo Olaf de Selfmade, foron suficiente para aguantar ao toplaner rival. No outro lado do mapa, o midlaner de Fnatic, encargábase de manter vivo ao equipo nas pequenas disputas que xurdían polo mapa.

A partida converteuse nunha serie de intentos de Nashor por parte dos dous equipos. Ao final levoullo o equipo de Excel, pero aí estaba Fnatic, con Rekkles e a súa Miss Fortune, para acabar con todos os seus rivais, excepto Mickey, quen escapou pero non puido evitar a vitoria de Fnatic.

Team Vitality (VIT) - Origen (OG)

A partida xa prometía cando Alphari mostraba a súa pick de Camille. O toplaner non tardou en mostrar bos resultados ao darlle a primeira kill ao Lee Sin de Xerse. O Aatrox de Cabochard pouco puido facer antes os tres rivais que foron por el. No outro lado do mapa, VIT tentaba responder cun diveo ao bot, que acabou cunha kill para o Aphelios de Comp pero deixáballe dous á Senna de Upset.

Tras un intercambio de golpes no que Aphelios demostrou que segue necesitando un nerfeo, os dous equipos enfrontáronse nunha pelexa na que OG levaba a catro rivais moi facilmente.

O resto da partida foi pura Origen, asfixiando lentamente ao seu rival, ata que no minuto 37 conseguiron un Nashor que lles deu a vitoria, deixando a Vitality na loita pola última praza xunto ao Schalke 04.

Rogue (RGE) - G2

O encontro viña como unha proba para determinar se Rogue sería un firme candidato para o título. A pesar da derrota, as boas sensacións fannos premonizar que si o é.

Na fase de picks, G2 volveu confiar nesa Soraka top que tan bos resultados tróuxolles ata o de agora.

A partida empezou cunha primeira kill para Perks (Sett) tras un bo roam a bot. A vantaxe de experiencia permitiulle subir antes a nivel 6 e lanzarse a por LeBlanc, pero a habilidade de Larssen conseguiu darlle a volta á situación,quedándose el coa baixa.

A partida mantívose tranquila ata o minuto 23 onde G2 saía vitorioso dunha teamfight, na que cambiaba á súa support por catro rivais. Con todo, Rogue non lles ía deixar facerse o Nashor. Foron eles, quen tras unha boa pelexa na que Perks e Wunder loitaron ata o final, conseguíronllo levar.

Todo parecía que estaba de fronte para a vitoria de RGE, pero G2 demostrou o por que seguen invictos na clasificación. Os samurais empezaron o Dragón Ancián, e os seus rivais sabían que non llo podían conceder. Por iso víronse obrigados a loitar unha pelexa na que G2 esnaquizounos, conseguindo a súa sexta vitoria consecutiva, e mantendo o liderado en solitario da clasificación..

Xornada 3 Día 2

Schalke 04 (S04) - SK Gaming (SK)

O Schalke 04 e SK loitaban por unha vitoria que lles axudase a saír dos últimos postos da clasificación. O feito de que ningún dos dous equipos tiña moito que perder puido ser un dos elementos que nos deu unha partida chea de acción.

Os primeiros minutos foron frenéticos con primeiro sangue no minuto dous para a Senna de Crownshot. O ritmo non baixou en ningún momento e, no minuto 23, produciuse a teamfight que decidiría a partida. O equipo alemán viuse obrigado a loitar polo cuarto dragón da partida, para evitar que SK conseguise a alma de dragón. Lurox, con Rek' sai realizou un gran roubo, pero non puido evitar o Ace que sufriu o seu equipo, e os dous Nashor que conseguiron os de SK e que lles concederon a vitoria.

Deste xeito SK consegue a súa segunda vitoria do ano e deixa ao Schalke 04 moi mal parado cun balance de 0-6 en vitorias.

Excel Esports (XL) - Team Vitality (VIT)

Excel e Vitality protagonizaron unha partida moi parada, na que os segundos saían un pouco por diante grazas á proactividad da súa xungla.

Houbo que esperar ata o minuto 29 para ver unha xogada que marcase a diferenza. Foi a LeBlanc de Saken quen tras ser cazada, permitiu a Excel facerse co Nashor. #Ante a imposibilidade de loitalo, VIT preferiu cambialo polo inhibidor da bot lane.

A partida converteuse nun correcalles entre o Gangplank de Cabochard e o equipo de Excel, ao que o buffo de Nashor dáballes a vantaxe.

O minuto 34, os dous equipos pelexaban un teamfight na que Excel gañaba pola mínima, e conseguía a súa terceira vitoria, deixando a Vitality na última praza xunto ao Schalke 04

Rogue (RGE) - Mad Lions (MAD)

Os leóns sorprenderon ao copiar a táctica de G2 pickeando a Soraka top.

O invade ao minuto uno por parte de Mad Lions xa nos auguraba unha partida chea de acción. O primeiro sangue levoulla Inspired, con Jarvan IV, sobre o Gragas de Shadow. O xungla de MAD non quedaría de brazos cruzados e devolveríalle a xogada ao minuto seguinte.

No minuto 9 empezou unha batalla polo heraldo na que parecía que os leóns tiñan toda a vantaxe, con todo, a aparición do Sett de Finn, e unha gran combinación por parte do seu equipo esnaquizaba aos xogadores de Mad Lions.

Rogue dominaba o mapa coa vantaxe das torres, pero nas teamfights os leóns sempre saían con vantaxe. Isto permitiulles facerse con dous Nashor seguidos, que serviron para darlle a volta á partida.

Os roguetianos non ían dar a vitoria facilmente, e defendíanse con uñas e dentes. Con todo, a presión exercida polo buffo de Nashor e unha gran actuación da LeBlanc de Humanoid déronlle a vitoria a Mad Lions, que se sitúa nos postos altos da clasificación.

Misfits Gaming (MSF) - Origen (OG)

Este duelo deixou luces e sombras na actuación do Razork. O xungla de MSF sacaba a primeira kill en top tras un bo gankeo, que lle permitiá facerse facilmente o heraldo. Despois de volver a base apareceu en bot para levar a segunda kill e a primeira torre da partida.

O xungla de MSF, en modo MVP poñía ao seu Gragas cun 4-0, levando todo o peso do seu equipo. Pero todo o mundo comete erros, e Razork fíxoo cando case tiñan a partida gañada. Un smite fallado deixaba ao Nashor con dous puntos de vida, listo para que Upset roubáseo. O buffo de Nashor devolvía a unha Origen case morta á partida.

A pesar de todo, MSF non estaba polo labor de perder a partida por un fallo puntual, e tras unha boa teamfight, esta vez si se fixeron co Nashor e remataron unha Origen que non deixou as mellores sensacións.

G2 - Fnatic (FNC)

Ás 21:00 horas do sábado comezou a partida que todo fan de League of Legends quere ver, o clásico, o Madrid - Barsa da Lec, o G2 - Fnatic.

O encontro xa viña quente polas declaracións de Jankos, nas que aseguraba que Caps cambiouse á bot lane para derrotar á súa excompañero Rekkles na súa posición.

Fnatic mostrou un respecto cara á Soraka top de Wunder baneándola na primeira rotación, para evitar complicacións.

Pouco despois de empezar a partida G2 decidiu golpear primeiro levándose dúas kills na bot lane, ao que Fnatic non tardou en responder.

Co duelo empatado, os samuráis escapaban das cazadas do Veigar de Némesis gastando flash, mentres dominaban a visión no mapa e ían aumentando aos poucos a diferenza de ouro.

No minuto 22, un bo teleport de Wunder, que aparecía con Aatrox por detrás dos xogadores de Fnatic, dáballes unha vitoria perfecta na teamfight. Só houbo que esperar seis minutos, ata o 28, para que G2 gañase outra pelexa e fixésese cun buffo de Nashor que lles outorgaba unha vitoria moito máis fácil do que moitos esperaban.