Mientras a los policías les parten la cara, de la Administración y el Gobierno sólo salen buenas palabras

No todo en la policía es una justa y merecida equiparación salarial con las policías autonómicas, la discriminación policial no termina ahí, y es que cada día que pasa las diferencias y discriminaciones son más, y en ellas van en juego la vida de los policías, que afirman cada día con más razón que para la administración y gobierno actual sólo son y número que reemplazar cuando otro cae.

Llevamos años viendo como han asesinado brutalmente a policías y como todos los días agreden a alguno, a lo que la administración sólo contesta con buenas palabras e intenciones.

Desde la Unión Federal de Policía (U.F.P. Pontevedra), llevamos años denunciando la dejadez de la administración ante lo que cada día es más frecuente, las agresiones a los agentes de policía, y como hoy día se les hace frente con armas de fuego.

Hemos visto estos últimos años como han asesinado brutalmente a compañeros, a lo que la administración respondió con flores, medallas a título póstumo y con promesas de chalecos antibalas para todos los agentes.

Promesas y promesas vacías, ya que hoy día hay miles y miles de agentes sin chalecos antibalas personales y guantes anticorte para realizar su labor policial, y ante una desgracia la administración responderá con más flores, medallas a título póstumo y más promesas vacías.

¿Por qué no le importamos al gobierno? La seguridad de todos depende de los agentes,sus medios y su profesionalidad.

En la ciudad de Pontevedra acabamos de vivir un episodio en el que un violento agredió a varios agentes de la Policía Nacional, resultando éstos heridos de diversa consideración, y mientras nuestro sindicato y otros llevamos años solicitando medios como la pistola eléctrica Táser y defesas extensibles, la administración responde con una licitación irrisoria que sólo dotará a una mínima parte de los agentes de pistolas Táser y defensas extensibles, pero eso sí, antes deberán realizar un curso para su uso, que a día de hoy no se ha impartido, ni se sabe cómo se va a hacer y ni quienes lo realizarán.

Se ha vuelto más sencillo dotar a un policía de un arma de fuego, que es la última opción de defensa de un agente, que dotarla de un arma paralizante no lesiva como es una Táser.

Pero el abandono no se termina ahí, cuando los agentes solicitan medios humanos y materiales, e instalaciones adecuadas para desarrollar su trabajo no es un acto de egoísmo, es una solicitud de necesidad para atender a los ciudadanos, que son los que pagan con sus impuestos y pueden exigir una seguridad adecuada para ellos y sus familias, ellos no llevan escoltas ni coches oficiales blindados, ni un arma a la cintura.

Cuando un sindicato policial lleva años reclamando una Unidad de Prevención y Reacción para su ciudad y comarca, no lo hace por antojo, es por que lo ve una necesidad clara, como es el caso de Pontevedra, o la ampliación de otra unidad UPR como es la de Vigo, y es por que los medios humanos y materiales que hay en esas plantillas policiales no llegan para dar un servicio de calidad a los ciudadanos a los que se debe el colectivo policial.

A los policías los discrimina su propio Gobierno. Pero como no se van a sentir discriminados los policías nacionales y guardias civiles, sería de ingenuos no sentirse así, el Gobierno consigna una partida económica por agente para Cataluña muy superior a la de la Policía Nacional o Guardia Civil, y tras el intento secesionista catalán donde los policías fueron brutalmente agredidos, cómo no decir que no a una justa equiparación salarial, si los agentes se rompen la cara por su país, pero éstos no son tontos, ven las dependencias, vehículos, chalecos antibalas, uniformidades, armas, defensas extensibles, pistolas eléctricas de las cuales disponen otras policías autonómicas o locales, y mientras a ellos que le partan la cara.

Agentes de Policía Nacional sin chalecos antibalas, con armas de fuego con más de treinta años, sin pistolas Táser, sin defensas extensibles, sin guantes anticorte y antipinchazos cuando trabajan con toxicómanos con jeringuillas en sus bolsillos, y claro, ¿cómo no van a sentir discriminación?¿cómo no se van a sentir un número?, a la espera de más flores, buenas palabras y medallas a título póstumo, mientras unas elecciones que no cambiaron el mapa político español tuvieron un gasto muy superior al coste de dotar a todos los agentes de esos medios de protección personal.

SOLICITAMOS que se termine la discriminación y se doten a los agentes de los medios materiales que garanticen su seguridad, y de los medios humanos y materiales que garanticen una atención adecuada a los ciudadanos a los que nos debemos, con instalaciones policiales adecuadas, una Unidad de Prevención y Reacción en Pontevedra, que se aumente la de Vigo, Guías Caninos y Brigada Móvil en Vigo.

PROMETEMOS que seguiremos peleando por estas medidas y de conseguirlas no va a ser por la inanición y falsas promesas de un recién llegado si no por la constancia de nuestro trabajo.

Firmado. Carlos Rodriguez (Secretario Provincial de la U.F.P. Pontevedra)