Respuesta de los delegados de personal de la Policía Local a Carme da Silva

El 23/12/2019 se celebra la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal del Concello de Pontevedra, con el siguiente asunto: "Comparecencia do Alcalde e da concelleira de goberno delegada da área de Patrimonio municipal e festas, con motivo do "caso semáforos". Habría sido una buena oportunidad para que el Alcalde Lores y la Concejal de policía Carmen Da Silva por lo menos "lamentaran que dos policías", que comparten pagador y empresa con ellos, estuvieran sometidos a una investigación judicial que al final se archiva porque ni hay pruebas para demostrar su autoría ni los hechos son constitutivos de delito. Un "resbalón" más de los muchos que ha tenido el Jefe Daniel Macenlle.

El "fair play" no va con este Gobierno del BNG, en el Pleno no dejaron "títere con cabeza" hasta acusaron a la policía local de huelga encubierta y a los médicos de apoyarla. Como no le llegaba a la Sra. Da Silva atacar a la policía local, incluyo en su "letanía" al Fiscal-Jefe y a la Policía Nacional, para finalizar "su actuación estelar" pidiendo insistentemente saber si los agentes investigados por el "caso semáforos" eran afiliados a un determinado partido. Se ve que a la Sra. Da Silva no le debió parecer suficiente el calvario que pasaron los policías injustamente denunciados, y dependiendo de que partido merecen un trato u otro.

La Concejala Da Silva viene demostrando hace años su procedencia y su escala de valores, ya dice el refrán "dime con quien andas y te diré quien eres", lo único que se le venía exigiendo es que tuviera un comportamiento acorde con el sueldo publico que cobra. Nadie puede desde su poltrona en el pleno elevar sospechas e incluso acusaciones de hacer pintadas de odio, de huelgas ilegales, de trama organizada o de que un partido dirigía y daba las ordenes a los sindicatos policiales y pretender estar aforada, es decir salir de "rositas".

El colectivo de policía local y sus representantes llevamos años siendo revisados con lupa por el Gobierno del BNG y sus seguidores, que cobrando un sueldo público, trabajan para el partido. No nos van ni a callar ni ha cambiar. No lo consiguieron con los expedientes disciplinarios, más del 80% de las sanciones graves que se tramitan en el Concello de Pontevedra son a policías locales, tampoco lo pudieron denunciando a inocentes en el Juzgado, la justicia no la manejan, ni lo van hacer con ascensos a Directores Generales a quien más bien deberían ser reprobados o pagándonos un complemento de productividad. Nos callaran y habrá paz social cuando por la única vía conocida por la sociedad lleguemos a acuerdos, por la vía de la negociación y el dialogo, y a pesar de todo le volvemos a tender la mano públicamente, ¡siéntense con los representantes de los policías y busquemos soluciones para los problemas!, ustedes saben perfectamente que no son solo económicos. Si revisamos el pasado el concello de Pontevera solo tuvo paz social real cuando la área de personal la gestiono responsables políticos ajenos al BNG, Caceres (PSOE), este hecho le debería llevar a reflexionar.

Pero no se confundan, tender la mano para negociar no es una muestra de debilidad, nosotros nunca cerraremos esa puerta, ahora bien continuaremos defendiendo, denunciando y manifestando las cuestiones que consideremos injustas, abusivas o presuntamente delictivas, y si el Gobierno del BNG y el Jefe Daniel Macenlle ejercen su obligación al denunciar a los policías al Juzgado, a pesar que no había ni delito ni pruebas, no pueden entonces quejarse cuando los demás lo hacemos, eso si aportando pruebas, sin falsedades y sin circo publicitario.

Firman:

Jose Moldes Gonzalez y Jorge Pereira Atizaga SPPME

Antonio Millares Jorge CCOO