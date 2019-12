O regato Valdecorvos

Ao regato Valdecorvos tapado, ignorado, maltratado fóronlle usurpados os seus lexítimos espazos… Irmán do Rons, do Louriñas, do Gafos, do Alba…, é un dos ríos que non ten nin pai nin nai.

Estes días din que "se salió de madre" coa complicidade das mareas vivas.

Eu, amigo regato Valdecorvos, entendo que só pides o que é teu.

Dixo Andrés Rábago —El Roto– poñéndolle voz a un río "creo que me van a hacer un traje de cemento para ir a la capital".

QUE SIGA O ENTERRO!!

Xosé Manuel Feijoó