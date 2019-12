El Valls de los caídos

Volviendo de Santiago de Compostela de una reunión con casi 100 científicos de toda Europa donde se habló de una plataforma europea que se creó el año pasado que agrega a multitud de compañías farmacéuticas, centros de investigación, organizaciones públicas y gubernamentales de toda Europa, todos remando a la una para aunar fuerzas, producir sinergismos, y acelerar la búsqueda de fármacos para prevenir, tratar y/o curar de multitud de enfermedades que afectan a la población mundial, pues escucho en la radio que Manuel Valls registra un nuevo partido político “Barcelona pel canvi” para competir a nivel autonómico y nacional. Resulta que han surgido varios partidos y muchos se han consagrado a nivel nacional en los últimos tiempos. Ahora, el pastel se tiene que repartir entre más (simples matemáticas) y vemos que la cosa no pinta nada fácil y menos para conseguir pactos, gobiernos estables, etc. Romper, disgregar, que fácil es, pero unir fuerzas, que complicado parece ¿verdad? Como decía aquel famoso chiste de Jaimito “…y mientras tanto, el futuro está hecho una mierda”. Es curioso y triste que los caminos de la ciencia y la política sean tan diferentes, y vayan por sendas prácticamente opuestas como se ha visto con la COP25 sobre el calentamiento global, y como por desgracia, se ve en general.

España necesita un gobierno fuerte, estable y que mire por todos y no por unos pocos, y esto se necesita desde hace años, y para ya! Sin embargo, visto lo visto, parece que a nadie le importa, incluidos a los principales actores, los políticos. Conseguir y mantenerse en el poder parece es lo primero. Llegar a terceras elecciones sería el colmo de la vergüenza (si así fuese, espero que al menos todos los cabezas de lista se irían a casita ¿no?), ciertos pactos igual son el fin de España tal y como la conocemos, no hacer nada pues no es lo que toca… Estamos en una encrucijada ¿qué camino seguir? Está claro que estómago tienen, y digieren bien, porque hoy dicen una cosa y mañana la contraria como si ya fuese normal. Aquí no pasa nada, hoy eres mi pesadilla y mañana mi amante, tanto da. Mentir, engañar, decir falsedades, o cambiar el discurso, ahora ya es tan normal, como hace años meter la mano en la caja. Y lo más triste, que, así como hace años estaba bien visto o se hacía la vista gorda a lo del amiguismo, enchufismo, las corruptelas… pues ahora parece que decir algo hoy y lo contrario al día siguiente, es algo que muchos aceptan, sobre todo los afines ideológicamente. Ser camaleónico para satisfacer el propio interés o del partido, es casi excusable, o eso parece. ¡Señores! jugar está bien, en la guardería y si juegas con lo tuyo, pero no con la vida y futuro de los demás.

Ciudadanos saltó de Cataluña a la política nacional y ahora no se sabe a dónde virará, sino acaba desapareciendo. VOX que era un suspiro, y vean ustedes donde ha llegado. Podemos que surgió de un movimiento ciudadano y ahora camino a compartir gobierno. En Galicia hace años estaba el BNG y hoy hay tal sopa de letras que ya marean. El PP de segundo y con otros pisándoles los talones. El PSOE al cual le salió mal la jugada de la repetición electoral ahora pactará con todos los que dijo nunca lo haría. Errejón exfundador de Podemos, nuevo partido y ya de diputado. Y ahora Valls que como ya no le gusta ciudadanos pues se crea otro partido. Y los nacionalismos, entre ellos los catalanes, sintiéndose más fuertes que nunca. En definitiva, el que no corre vuela, y parece que en vez de querer unir fuerzas y arreglar los problemas del país, lo que están haciendo los nuevos políticos es entrar en las instituciones, y si no pueden o se caen de un partido, no hay problema, creamos otro y listo. Pero ¿el gobierno para cuándo? ¿A dónde queremos ir? si es que vamos a algún lado ¿Para cuándo dar soluciones reales a los problemas de este país y sus ciudadanos? ¿Dónde va el famoso cambio del que tanto se habló hace 4-5 años? ¿cambio para bien, mal o peor? … España y los españoles quieren soluciones, basta ya de tanto mamoneo por favor.