¿Víctimas o verdugos?

En estos días conocimos la sentencia por agresión sexual a una niña de 15 años realizada por tres hombres adultos de 22, 24 y 19 años que resultan condenados cada uno de ellos por tres delitos y que sumados dan como resultado la friolera de 38 años de prisión para cada uno.

No habiendo seguido de cerca la información de este suceso me fue imposible no ser conocedora de la condena dado que las redes sociales enseguida se hacen eco y se pueden leer un sinfín de variopintas opiniones.

Y aquí va la mía, hecha desde el más absoluto desconocimiento de la ley y basada en lo que considero el sentido común.

No doy crédito, me parece incomprensible que existan personas que den por hecho que una niña de 15 años es capaz de discernir con madurez y de controlar una situación que se da en un domicilio acompañada de tres hombres adultos y que a ellos les "eximan" de la responsabilidad que tuvieron.

Leo que uno de ellos hace unas declaraciones en las que dice: "No somos violadores, somos unos pardillos", no, no sois pardillos, lo vuestro se define con una palabra que usasteis en el chat de whassap "la troupe" y que habla por si sola, "Somos unos degeneraos"

No vayáis de victimas del sistema porque lo cierto es que no es el feminismo el culpable, sois vosotros los responsables únicos porque lo que hicisteis no está bien y aunque la misma recoge, según afirman los forenses, que uno de vosotros tiene la edad mental de la menor (y los otros dos posiblemente por ahí les andará) la edad que aparece en vuestro D.N.I es la que precisamente separa las cosas de niños, de los juegos perversos de tres adultos, lo que está bien y lo que está mal.

Sois víctimas en cualquier caso de vosotros mismos, de vuestro ego y de posiblemente una importante falta de valores que os lleva a una situación tal y donde ahora os tendréis que enfrentar a la realidad que seguramente no valorasteis mientras "jugabais" a jóvenes transgresores y modernos.

Y no seré yo quien diga que todo en la justicia está bien y que las leyes son perfectas, pero de ahí a intentar defenderos con excusas como que ahora con lo del feminismo estamos así... Sería como si yo antes de que las cosas fueran "así " me quejase de que la ley me condenaba por ser mujer... y eso no sucedía, ¿verdad?

Tenía 15 años, y una niña de esa edad quiere ser mayor, quiere estar a la altura para impresionar a los chicos, a sus amigos... Donde yo veo el problema es que tres hombres adultos, que pueden vivir solos, que tienen una nómina, que conducen, etc.. sigan pensando que todo vale y que nadie se de cuenta de que esos chicos son el futuro de una sociedad que necesita madurez, integridad, valores y honradez y, que a juzgar por lo que se ve, tenemos un problema muy serio que no lo soluciona ni el código penal.

Son tres condenas sumadas y las matemáticas dan como resultado 38 años, comparar este resultado con otros casos es como mínimo sesgar la información y quedarse con el grueso para justificar un argumento injustificable en un intento burdo de victimizar a quienes si abusaron de una niña.

Que lo reprobable sea la sentencia me ofende, porque lo reprobable es el delito, es su acto, es una violación y no que a estos "tres pobres chicos" les haya caído una condena ejemplarizante o desproporcionada. Ellos eligieron y decidieron como cualquier persona, y viendo las conversaciones de su WhatsApp después de los hechos no me extraña que ahora se sientan contrariados, después de ver algunos fragmentos publicados yo lo que veo es algo aberrante y me siento sobrepasada al comprobar lo poco que valoran algunos la dignidad de una niña.

En mi opinión deberíamos hacer una reflexión más profunda que vaya más allá de un número y centrada en lo terrible del hecho y del por qué estos días leemos "sale más barato matar que violar", si lo meditásemos unos instantes quizá sea precisamente ésta la sentencia justa.