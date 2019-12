¿Qué es ser un buen alcalde?

Un buen alcalde es aquel o aquella que ejerce sus atribuciones, entre las que están:

Presidir las sesiones del Gobierno Municipal; Cumplir y hacer cumplir la normativa departamental y municipal; Dirigir la actividad administrativa del Gobierno Municipal; Ejercer la representación del Gobierno Municipal; Ordenar los pagos de conformidad con la normativa vigente; Adoptar las medidas que entienda necesarias para el cumplimiento de los cometidos municipales, dando cuenta al Gobierno Municipal y estando a lo que éste resuelva; Requerir el auxilio de la fuerza pública siempre que resulte necesario para el ejercicio de las funciones del Gobierno Municipal.

Es en el punto sexto en donde se encuadra la acción política "Adoptar medidas que entienda necesarias (...)", cuando pienso en la labor de la persona que ejerce tales funciones, siempre acabo pensando que las dos más importantes son: escuchar a los vecinos y vecinas, y saber para qué estás ahí.

Cuando digo escuchar me refiero a atender a lo que dicen e intentar comprender sus argumentos, para lo que es necesario ser una persona accesible, con la que toda la vecindad se sienta cómoda y bien recibida; que sepan que se les va a escuchar mientras explican la situación que les lleva hasta allí, y que al salir de esa reunión sepan cuál es la postura que se toma desde la alcaldía para solucionarlo o no, justificado y explicado con propiedad y con la ley que nos rige a todos y a todas, porque también es lícito tener opiniones distintas.

Y por otro lado, saber para qué estas ocupando el puesto que representa a los vecinos y vecinas del Concello que te ha elegido, siempre he pensado que hay muchos alcaldes y alcaldesas que realmente no saben para que están ahí sentados, cuál es el mandato que tienen. Creo que no lo saben porqué no le han dedicado lo suficiente, perdidos en la vorágine de conseguir llegar a la alcaldía sin saber muy bien para qué.

Pero si no tienes la visión de futuro de a dónde va el Concello que diriges y sino sabes cómo quieres que sea, no puedes saber qué pasos tomar para mejorar, no tienes un proyecto de acción, una estrategia que contenga los pasos que mejoraran el futuro de tu Concello.

Los vecinos y vecinas confían en que esa persona, a la que están votando, será capaz de adoptar las medidas necesarias que promuevan mejoras en su vida, entre las que están las infraestructuras básicas, agua, luz, alcantarillado, pero también aquellas que promuevan el desarrollo personal y colectivo entre las que están la cultura y propiciar el trabajo.

Sanxenxo se encuentra con una alcalde electo que le dice a su vecindad solo lo que quiere oír, y que no hace ningún tipo de escucha más que aquella que le permita argumentar "que si a todo"...y por otro lado no sé si en algún momento, por el 2000, hubo un proyecto mas allá de un PXOM, pero que ahora es evidente que no la hay, y eso, desde mi opinión, no es ser buen alcalde.