Cambio climático y Ecocidio

La Cumbre del Clima se ha celebrado en Madrid y habréis escuchado mucho estos días en los medios sobre el cambio climático y las consecuencias de no frenarlo a tiempo. Esta información debería darse a diario y siempre de ahora en adelante, para que no se nos olvidase nunca, como para muchos el padrenuestro de cada día. No es una emergencia nacional, es una emergencia para la propia supervivencia de nuestra especie.

Aún así, sabréis que políticos como Trump no creen en el cambio climático. Lo curioso es que dirige el país más poderoso del mundo, y creo que no es consciente (o si, pero hay muchos intereses en juego) del daño que está haciendo, no solo a su país, sino al mundo entero con esa actitud. Si uno es un ignorante pues aún podría perdonársele, pero saber y no hacer nada, negar la evidencia, la realidad, y en la situación de poder que tiene, eso señores con el tiempo quedará para los anales de la historia como uno sino el error más garrafal de la historia de cualquier dirigente político.

Algunos mataron millones en guerras y cámaras de gas, otros juegan a ser dioses sin saber que son un simple humano y que su partida está perdida desde un inicio, pero su condena será posiblemente la de toda la humanidad. Algo así como un genocidio a consecuencia de un ecocidio por una total y flagrante irresponsabilidad. Mientras Trump va a lo suyo, científicos de todo el mundo con datos reales avalan desde hace años y décadas que el cambio climático es real y que la actividad del hombre lo ha acelerado de manera drástica, descontrolada y pone en peligro nuestra propia existencia.

En este contexto terrible y catastrofista, surgen personas como Greta Thunberg, una adolescente de 16 años que ha sido nombrada persona del año por la revista Time, por su activismo mediambiental que ha producido movilizaciones a nivel mundial para concienciar de los riesgos de no frenar el cambio climático. Cuanto debería aprender el Sr. Trump (y muchos como él) de esta niña y de tantos como ella que llevan luchando en la sombra décadas para proteger lo más preciado que tenemos que nos da la vida, nuestro planeta azul.

¡El problema es real, está ahí fuera, Winter is coming! pero pocos lo veían, y ahora es tan evidente que es imposible negarlo. Aún así, las medidas que se han tomado y tomarán quizás no lleguen a tiempo, y las consecuencias del cambio climáticos se están dejando notar ya en todo el mundo. Muchos intereses, muchas veces de unos pocos, harán que, como los dinosaurios, la foca monje, o el tigre de Tasmania ya extintos, otras 5200 especies como los osos polares, osos pandas, lince europeo, rinoceronte blanco… estén también en peligro de extinción. Se habla de la Sexta Gran Extinción y si seguimos así, la especie 5201 será el Homo Sapiens sin duda alguna, sino lo es ya.

Muchos hablan y usan los términos de huella de carbono, economía circular, eficiencia energética,… pero el mundo sigue funcionando a un ritmo que produce un daño prácticamente irreparable y las predicciones son peores de lo que se esperaba. Aquí la culpa es de todos, aunque de unos más que otros. En la isla de Pascua la sobreexplotación de los recursos llevo a la desaparición de una cultura, el problema de TEXACO en ecuador fue sonadísimo, el uso de armas químicas, empresas que contaminaron ríos, mares y aires,… y nosotros mismos que pecamos de inocentes a sabiendas de que algo estaba pasando.

Todos tenemos culpa de lo que le está pasando al planeta y es hora de que las políticas de cambio se apliquen ya, pero de verdad, y que aquellos que las hacen, lo paguen. No puede ser que multinacionales destruyan ecosistemas, selvas, otros se dediquen a quemar montes, y que solo paguen multas. ¿Conocéis a alguien que haya ido a la cárcel por un crimen medioambiental?

El Ecocidio (daño ecológico muy grave) no debería quedar impune y debería ser castigado duramente, posiblemente con castigos de los más duros. Recordad, el daño ecológico no es de un lugar, un bosque, un río, un pueblo,… todo en la tierra está conectado y el daño causado al medio ambiente nos afecta a todos como bien estamos notando.

Muchos se reirán, otros no creerán, pero seguro sus hijos, nietos no lo harán cuando el mundo en el que vivan en un futuro muy próximo no tenga recursos suficientes, el aire sea irrespirable, la subida del nivel del mar destruya nuestras costas (dicen que A Lanzada desaparecería para el 2050), haya migraciones climáticas y países que están a punto de desaparecer por la subida del nivel del océano (Tuvalu,Kiribati, Vanuatu, Holanda, etc), cuando no puedas salir a la calle porque los rayos del sol te queman, cuando los acuíferos estén contaminados o secos, cuando los alimentos que comamos estén contaminados o sean insuficientes… Quizás hace 50 años esto sonaría a ciencia ficción, pero hoy en día ya es una realidad.

Las políticas climáticas deberían ser tomadas en serio por todos los habitantes de este planeta, deberían de cumplirse a rajatabla, y eso seguro supondrá cambios en nuestros hábitos de vida… pero tenemos dos opciones: a) cuidar a nuestra madre tierra pues de ella dependemos al 100% o b) abandonarla a su propia suerte y con ella firmar nuestra propia extinción. Sueña heavy verdad, pues no es broma por si no os habéis dado cuenta aún. Recordad que ya hubo varias a lo largo de la historia de nuestro planeta, y la vida siempre se abre paso sea un dinosaurio, un humano, o lo que le tocase después de nosotros.

Está en la mano de todos, pero aquellos que dirigen los hilos del poder, económicos… deberían dar ejemplo y apostar sin remilgos por una defensa acérrima del medio ambiente, sin titubeos y con mano dura si hace falta. Y creo que pueden más otras cosas y craso error que nos va a desgraciar a todos antes de lo que pensábamos o esperábamos si la cosa no cambia ya.