¿En que año nació el hebreo que descubrió América?

¡Nuestro ensayo, ya aportó una pequeña reseña! Documentar en qué año nació el Gran Nauta. Las conclusiones de la Comisión Colombina, basándose en los trabajos e investigaciones De La Riega: "Que Colón nació en Pontevedra, entre los años 1436-7. Su Padre Domingo de Colón, el Mozo; su madre Susana Fonterosa; su abuelo, Domingo de Colón, el Viejo".

Guillermo Garcia de la Riega, en su ensayo del 16 de agosto del 2018: "Estudio del ADN y de los huesos de Cristóbal y Diego Colón". Defiende su nacimiento en 1446, se olvidó de mencionarnos. ¡Nos habla del Dr. Lorente y la problemática del ADN! Lo comentaremos al final.

Vamos a plasmar nuestro trabajo. Buscamos que la lectura sea sencilla, y, si es posible, amena.

1.- Enseñat de Villalonga: El Barrio Nobles Colonne, un albergo fundado en 1403, todos sus miembros adoptaron el apellido Colonne para diferenciarse de las demás familias. Revisado el Archivi di Stato di Génova, unas actas corroboran su tesis.

Colón nació en 1446 y no 1451 como dicen las enciclopedias. Pertenecía a una familia adinerada y le dieron una educación de élite. Estos albergos tenían banca propia, flota propia, y todos adoptaron el mismo apellido. Enseñat de Villalonga da sus conclusiones sobre el aspecto de Colón: Nació en 1446 y no en 1451 en Génova.

Era pelirrojo y de ojos claros. Era una persona muy despierta, con ambición de conocimiento, gran capacidad de asimilar lo que le enseñaban. Se llamaba Pietro, adoptó el nombre Cristóforo en el convento de Santa Maria di Castelo, donde recibió una educación elitista. (Hemos comentado que parte de su albergo pudo establecerse en el siglo XIII en nuestra ría de Pontevedra; abrimos una vía a investigar y nos lleva a contemplar a Amalfi. Hablaremos de ello; Compartidos la fecha de nacimiento y no su ubicación en Génova).

2.- Carta del Gran Nauta a su hijo Diego escrita en 1503: "De muy pequeña edad entré en la mar navegando y he continuado hasta hoy, ya pasan de 40 años en que voy en este uso". (Hemos restado de 1503 los cuarenta años, no sitúa en 1463; dando como premisa que Colón inició su andadura marítima entre los 14 años, nos sitúa en 1449; tengamos en cuenta que comenta "ya pasan 40 años". Ello puede aclarar lo que fundamenta el estudio forense).

Afirmación ante los Reyes Católicos en 1488: "Yo vengo de servir desde la edad de 28 años, se halla al servicio de la Empresa de Indias, y que desde esa edad se gastó todo lo que tenía. Es de suponer que estos viajes científicos fueron sufragados por él. (28 años en números romanos XXVIII; hay diferencias de criterios sobre esta fecha, escrita en números romanos. (Nuestra modesta opinión es que Cristóbal nació en 1446 en Pontevedra. En la controvertida fecha en números romanos XXVIII, referida por el Gran Nauta a los Reyes en 1488, deducimos: menos 28 años dedicados a la empresa náutica, nos sitúa en 1460. Dado como axioma que se inició en las disciplinas marítimas a los 14 años, la conclusión sencilla es que nació en 1446).

4.-Bartolomé de Las Casas hace referencia a una carta que Colón envió a los Reyes Católicos en 1495: "A mí acaeció que el Rey Reyner que Dios tiene, me envió a Túnez para prender la galeaza Fernandina, y estando sobre la Isla de San Pedro de Cerdeña, me dijo una Saetia que estaban con dicha galeaza dos naos y una carraca; por lo cual se alteró la gente que iba conmigo y determinaron no seguir el viaje salvo DE SE VOLVER Á MARSELLA POR OTRA NAO Y MÁS GENTE. Yo, visto que no podía sin algún arte forzar su voluntad, otorgué su demanda, y mudando el cebo de la aguja, di vela al viento que anochecía y al otro día, sal salir el sol, estábamos dentro del cabo de Cartagine teniendo todos ellos por cierto que íbamos a Marsella".

(Este comentario se refiere a una expedición armada por Renato de Anjou en el año 1459 y 1462, cuyo objeto era reponer al rey Renato de Provenza en el trono de Nápoles, del que había sido arrojado por Alfonso V de Aragón en 1442. Pero esta empresa bélica terminó más tarde, como hemos reflejado en el apéndice del "Hebreo que descubrió América). Es poco probable que tomase parte en la campaña de 1459, pues con 14 o 15 años Renato de Anjou confiara el mando de una nave para tan arriesgado cometido: apresar a la nave Fernandina. Con esto no negamos que Colón no estuviese en dicha campaña, pues no terminó en 1462. No tenemos argumentos para poner en duda la participación del Gran Nauta en esta expedición, pero es posible que fuese entre 1460 -1470. Algunos argumentan que este hecho lo escribió su hijo Hernando, de oídas, y dudan de la autenticidad de la cronología). Recomendamos la lectura "El «reinado» de Renato de Anjou (1466-1472)".

5.-Galicia exportaba un comercio activo en salazón o de sardina con Génova y Nápoles. Sobre los años 1446 y 1450 los padres de Colón llevaron el quiñón de sardina de los mareantes de la villa al Arzobispo de Pisa, que fuera párroco de Santa María La Grande de Pontevedra. Se cree que este clérigo enseñó Latín a Colón y lo recomendó a la Universidad de Salamanca, donde conoció al Padre Deza y a Zacuto.

(Hemos indagado el alumnado de la Universidad de Salamanca; no consta. Sí, Zacuto y el Padre Deza. Tratamos de averiguar qué párroco de Santa María La Grande fue arzobispo de Pisa y que le enseñase Latín. Los autores de este postulado, siguen argumentando la posible vida del Gran Nauta. No es de acorde con nuestros postulados).

6.- Estudios antropológicos y forenses realizados por la Universidad de Granada: Miguel Botella sobre Cristóbal y Diego. "Cristóbal murió en 1506 con una edad que oscila entre 50 o 70 años. Deja un margen grande para la especulación; posiblemente naciese en una fecha intermedia, cercana a los 60 años. Da por hecho que Diego murió con 60 años aproximadamente, por tanto nació en 1455".

(Casualidad: el mismo documento que se exhibe en "Los estudios de ADN". Miguel botella deja una gran horquilla para establecer su fecha de nacimiento. Da pie a los que argumentan que nació en 1436-7). (Sobre este estudio encontramos esta reseña, a tener en cuenta. Nadie tiene la certeza sobre los enigmas de Colón. Las cartas, documentos, son indicios de hechos que debemos ser muy cautos al comentarlos y ceñirlos a la sociedad del siglo XV, ya que puede conceptuar otras realidades).

En otra carta de 1501 el Gran Nauta dice que llevaba más de 40 años de navegación. Algunos defienden que esta fecha llevaba navegando 40 años y lo argumentan de la siguiente manera: 40 años navegando continuamente; 6 años desde 1492 al 1501; 2 años en el tercer y cuarto viaje. Para completar los 11, aduce en viajes periódicos desde Portugal. Empezó a navegar a los 14 años.

(Terminan exponiendo sus cálculos: 14 + 11 + 40 + 5 = 70 años cuando murió. La conclusión es que nació 1436. Se encuentran con el escollo de la edad de Bartolomé y Diego. Pero una mente despierta soluciona todo: Bartolomé, según los que mantienen esta tesis, nació en 1452. Este argumento es una prueba de cómo se emiten conclusiones a la ligera. Hemos leído varias veces su exposición y nos pareció fuera de lugar. Los historiadores Cladera, Bossí, Spotorno, Saliniero, Robertson, Muñoz, Mayor Canale y Davezac, defienden que Colón nació entre 1445 al 1447. Harrise, D’Avezac y otros muchos datan su nacimiento en 1446. Nosotros compartimos esa fecha. El acta descubierta en 1904 por el general Ugo Assereto es auténtica, pero de ella se desprende que Colón nació en 1446; no siendo válidos los razonamientos del norteamericano Henry Vignaud que en 1921 llega a la conclusión de que el nauta nació en 1451).

En cuanto al nacimiento de su hermano Bartolomé, lo tuvieron que adaptar a sus tesis, sin analizar el posible error histórico. Consta que Bartolomé de Colón El Adelantado nació en 1461, parece ser que en Portugal. Falleció en la Isla La Española en 1514. Unos análisis de sus restos afloran que se trata de un varón sobre cincuenta años. Según los datos históricos falleció a los 53 años

7.- Otro argumento es el estudio anatómico forense realizado por el profesor Charles W. Golf en Santo Domingo, determinando que la osamenta que contiene la urna de los restos del Gran Nauta, corresponde a un varón fallecido a los sesenta años. La deducción es sencilla: nació en 1446. Opinión defendida por Harrise, D’Avezac y otros. (Esta es nuestra modesta conclusión)

HABLEMOS DE LOS ESTUDIOS DE ADN

La eterna canción de todos los investigadores, cuando sus argumentos flaquean. Todos hacen una bella exposición de la genética, de los cromosomas X y Y. Hablar de Haplogrupos; en nuestro idioma, buscar a qué etnia pertenecemos, es una temática muy discutida. Termina con una gran conclusión: Diego y Cristóbal eran hijos de la misma madre. Abre un posible interrogante: ¿De padres distintos?

Sobre esta temática señala Peter Dickson: "lamenta que los científicos no desvelaran información sobre el cromosoma Y hallado en los "bien preservados restos" de Hernando, de mayor calidad que los de su padre y su tío. El exanalista cree que optaron por el "secretismo" para esconder que "no hallaron ninguna coincidencia" genética, y por temor a que ese resultado reforzase la "sospecha" de que esos apellidos fueran "un sinónimo adoptado para ocultar el origen de la familia". ¿Es posible que descubrieran que era de etnia hebrea?

Nito Verdera. «El origen de Colón se ha politizado mucho y nos han cambiado la Historia», considera el investigador. Tiene serias discrepancias sobre la toponimia en Celso García de la Riega.. y en su léxico. También opina del ADN.. Comenta que el 15 de octubre de 1492 denominó a una isla Concepción; "no, Nuestra Señora de la Concepción". No está bien fundamento "es la co-patrona de San Salvador de Poio". ¿En qué fecha la erigieron patrona de esa parroquia? ¿En qué fecha se constituyó la cofradía Nuestra Señora de la Concepción? (Recomendamos las lecturas del dogma de la Inmaculada Concepción, también sí la isla de Hierro se denominó "Concepción").

PINCELADAS DEL DR. LORENTE: Recomendamos la lectura del ADN DE COLÓN.

"Todas las miradas están puestas en el genetista José Antonio Lorente, del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada, que está comparando el ADN de 255 hombres apellidados Colom y 113 Colombo italianos con el de Hernando Colón, hijo de Cristóbal".

"El 23 de mayo de 2005 el conservador del Museo Pickman, Carlos Bayarri, recogía los restos de Diego de Colón después de que hubieran acabado los estudios de autenticación de los mismos. De dichos estudios, llevados a cabo por el Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de Granada (UGR), se desprende que Diego Colón: Diego Colón, hermano de Cristóbal Colón (1455 – 1515).

Estaba muy enfermo, poseía unas condiciones físicas lamentables, por lo que probablemente no acompañara al Almirante en su último viaje (en 1502 para

explorar Cuba, Honduras, Costa Rica, Panamá y Jamaica)… y que el hermano de Colón, degenerado desde relativamente joven, tenía unos 60 años de edad, padeciendo en vida muchos problemas de salud debido a la osteoporosis tan grave que padecía, así como a una artrosis muy avanzada y a una artritis que le anquilosaba la mano derecha y por la que tenía soldados los huesos de dicha articulación.

Los restos, que no están completos ya que faltan el cráneo y la mandíbula que se perdieron en los años 50 del siglo XX cuando fueron llevados a Madrid para realizar otro estudio, indican que Diego Colón fue un hombre que pasó muchas penalidades porque las vértebras muestran hundimientos".

Finalizamos. Pueden observar que el ensayo del 16 de agosto del 2018, reseñado arriba, presenta casi todo lo expuesto acerca del ADN de otros señores y soluciona la edad de Colón, gracias a la lectura de "El Hebreo que Descubrió América", que yo mismo le entregué en el Café Moderno.

Pedro de Lorenzo y Macías.