Ventana indiscreta: Listas

Todos nos dejamos llevar por las numerosas listas en las que se desglosan, los mejores productos, restaurantes más destacados, pueblos más bonitos, guías de los mejores vinos, series….. Igualmente cada medio de comunicación tiene sus preferencias, y las redes sociales no le van a la zaga. Las mentiras, bulos, falsedades que circulan alegremente en la arena política también están presentes en ese ámbito, y pongo algunos ejemplos.

Hace un tiempo leí en un periódico de tirada nacional, que "un jurado" había elegido a las mejores panaderías de España, y hablaba de una que era un presumible espacio para el encuentro para todas aquellas personas que amaban el pan. Pues nada, yo que soy un amante de la masa madre, me acerco a buscar la preciada pieza al obrador, y resulta que no existía en aquel momento ni allí, ni en ningún lugar de la provincia (abrió unos meses más tarde).

En un viaje, me dejé llevar por una plataforma conocida de valoración de restaurantes, y acudí presto al mejor valorado. La comida pasable, pero el dueño y persona que atendía a los comensales, se consideraba un semidios y cómo tal se comportaba. Una pareja francesa/cántabra, hizo una observación sobre el pulpo que les sirvió, y empezó a lanzar improperios. Hablaba que su comida era diferente y especial, no como la del restaurante de al lado. Y, cuando nos dirigimos a él de forma discreta para indicarle que igual se había pasado un poco, se recreaba en sus titulaciones, master e idiomas y lanzaba proclamas políticas. Si entras en las valoraciones negativas de los clientes, en muchas de ellas responde que es una opinión fraudulenta.

El mundo de las estrellas en los hoteles, es también de traca. Y aquí se supone que hay organismos oficiales que las validan. Fuimos a un hotel con muchas estrellas y nos encontramos con el siguiente panorama: Colchones insufribles (muelles rotos, agujeros, manchas del cuaternario), nos ofrecían vistas al exterior y eran debajo de la acera. Y, qué decir del desayuno o buffet, un despropósito: todo precocinado, la fruta pasadísima, algo que llaman zumo y que resultan ser polvos químicos con agua. Anunciaban wifi gratuito, y sólo existía al lado del ascensor.

No por ello debemos demonizar todas las listas, estrellas, valoraciones, y no cabe duda que son interesantes para poder elegir entre alternativas, pero no olvidemos la importancia de dudar. No hay que dar por sentado nada.