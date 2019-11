Era esperado, por mucho que tardase en llegar, al PSOE le esperaba la sentencia del caso de los ERE. Salvaron el trago de las elecciones, pero las malas noticias llegan, antes o después, pero llegan. Y el fallo no falló, porque estamos ante una golfada monumental, por mucho empeño que ponga Ábalos en tratar de explicar que no se trata de un caso de corrupción del PSOE.

¿Cómo no iba a serlo si la Junta de Andalucía y el PSOE fueron, durante décadas, como una misma familia? Es verdad que no se trata de un sumario sobre la financiación irregular de un partido político, pero eso no significa que no afecte al partido que, durante décadas, controló el dinero público en Andalucía.

Hasta que hemos conocido la sentencia no podíamos saber qué iba a ocurrir, aunque por el hedor que desprendía todo lo que estábamos leyendo y escuchado durante los últimos años de instrucción y juicio, ya se podía atisbar que era un caso de corrupción brutal, donde el dinero público corría como la espuma, sin control, para pagar favores políticos. Las drogas y las prostitutas fueron los elementos que hicieron que el caso se pareciera más a una red de mafia organizada que al típico asunto de corrupción política.

Ahora, la sentencia condenatoria lo confirma y arrastra a Chaves y Griñán, que lo fueron todo en el partido socialista. Y precisamente eso, es lo que lo hace todavía más grave e involucra al partido. Porque la sentencia declara delincuentes a quienes fueron nada menos que presidentes autonómicos y del partido durante 14 años. Es verdad que no se lucraron ellos ni se financió el partido, pero se regaló dinero público para pagar favores, conseguir tejer una red clientelar y, con todo ello, sacar rédito político. Es decir, el típico caso de utilizar dinero público para beneficio partidista.

Lo que Ábalos presenta como un descargo, diciendo que se les condena como antiguos dirigentes de la Junta y no como dirigentes del partido es, en realidad, lo más grave, porque se condena el abuso de poder que les llevó a hacer posible que casi setecientos millones de euros se utilizaran de forma caprichosa y arbitraria para regar de dinero empresas, municipios e intermediarios afines.

Por tanto, hace mal el PSOE en poner paños caliente y en compararse con el PP, y haría mejor reconociendo el monumental error (por decirlo suave) de más de setecientos millones de euros, pedir perdón y poner distancia con la vieja dirección del partido.

Los casos de corrupción no son todos iguales, unos son más graves que otros, pero en este caso estamos ante uno muy grave. Lo único que los iguala a todos son las explicaciones de cada partido cuando son pillados en algo así. Están tan empeñados en comparar lo suyo con lo del adversario que parece que le restan importancia a delitos tan graves como la malversación y la prevaricación, ambos delitos muy serios porque supone que los encargados de dar un buen usos dinero público, se las apañan para que sea justo al revés.