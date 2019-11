Viajero por el mundo con su cámara

Miguel Selas Canga nació con el duende de plasmar belleza con su compañera, fiel y sufridora: "Su cámara". La tiene domesticada. La programa, se sienta a contemplar la hermosa panorámica de Rande...¡Ya está! Una fotografía original y de gran relevancia. Nos comenta:

"La fotografía es pintar con luz y viajar es la mejor universidad que nos puede dar la vida. Al apoyarnos de la imagen, podremos llegar a pintar cada destino, con la

luz que nos regala en cualquier momento, la sabia naturaleza. Por medio de una cámara; siempre intento captar el momento tal cual lo vivo: encontrando el mejor

encuadre visual, de cada una de las localizaciones que visito".

Ya había expuesto en el verano del 2007 una serie de fotografías realizadas en analógico blanco y negro. La misma serie estuvo expuesta en la Ciudad Condal una larga temporada. ¿Es tu segunda exposición en Pontevedra?

"Susana Sánchez-Monge de invitó a exponer en su restaurante LA CUCHARA DEL NORTE, sito en Covelo –Samieira. El 22 de noviembre, viernes, de este año,

a las 20,00 horas, se abre el Salón – Galería de Fotografías. El primero en exponer recayó en mi arte y la bautizo "Momentos de Color". Es abierto y hago extensiva la invitación a los que le agrade la fotografía. Esta exposición consta de 14 obras, realizadas en diferentes lugares de nuestro planeta. Es un trabajo de 15 años. Cada dos meses, se cambiará de temática y podrán exponer otros fotógrafos, pintores.. Toda manifestación de arte será bien acogida".

Sabemos que estás extasiado con la isla de Tambo. La has fotografiado desde el Castrove, Poio.., de varios lugares. Hay una leyenda y de ella procede la advocación de San Miguel en esta ría. ¿Te tiene hechizado?

Puesta de sol vivida desde El Restaurante La Cuchara del Norte Covelo – Samieira el 24 de noviembre de 2019.

"¡Toda isla encierra su misterio! Más la nuestra, el Tambo. Sentado en la terraza de la Cuchara del Norte, que es mimada por los bellos atardeceres de nuestra

enigmática ría, me impresionó, me cautivó esta playa de Covelo – Samieira. Esto me indujo a esta aventura: "Exponer en este lugar la gran belleza de todos los

pueblos".

-¿Qué objetivos persigues y aspiras en compañía de tu cámara?

"Seguir formándome cada día, ya que uno se encuentra en múltiples situaciones, y dependiendo de lo que estés haciendo, hay que aplicar inmediatamente la técnica adecuada, para llegar a captar lo que uno quiere, ya que, si se piensa mucho, puedes llegar a perder "la fotografía que se busca. La fotografía me forma

personalmente, ya que suelo descubrir nuevos lugares, aprendiendo de su historia; vivir otras experiencias, culturas, conocer gente nueva. De todo esto, me llevo

recuerdos, que por medio de la fotografía, se pueden llegar a hacer eternos".

-¿Qué aspiras en el futuro?

"Como ya comenté anteriormente; en el Salón se harán diferentes exposiciones de temáticas muy variadas, pues uno de mis grandes sueños, sería desplazarme a la Gran Migración de África y colgar una exposición de los mejores momentos vividos, que de momento solo pude disfrutar por televisión".

-¿Cuándo sentiste el duende de plasmar la belleza en tu cámara?

"Una noche de San Juan del año 2005, después de pasarla en La Playa de La Barceloneta de Barcelona, al llegar a casa con esta imagen que le presento, un rato antes se vivió este mágico amanecer, que captó mi cámara de 2 megapíxeles. Desde ese momento me esclavizó la fotografía. Viajé por algunos países y viví grandes experiencias".

Miguel, todos tus amigos te deseamos suerte en todos los aspectos. El inicio, en toda carrera artística, es de grandes complicaciones y obstáculos. ¡Sigue con tu entusiasmo y lograrás el objetivo! ¡No olvides el casorio, no hagas sufrir a los que esperan verte en el Altar! ¡Feliz caminar!

Pedro de Lorenzo y Macías.