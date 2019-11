Ventana indiscreta: Pesadilla

En mi paseo diario, hace unos días escucho los gritos en un vehículo electoral, de un partido político, que pasa al lado de un instituto lanzando mensajes como: Por España, por nosotros, por nuestros hijos. Nosotros o ellos. Algunos jóvenes con el brazo en alto jaleaban y festejaban las proclamas. La persona que iba a mí lado, una profesora jubilada, se lamenta y afirma: ¡no hemos sabido explicarle la historia a nuestros hijos!.

Sí amigas y amigos, La extrema derecha nos está ganando el relato, no sólo en los colegios, sino en nuestra casa. En un afán de proteger a nuestros hijos, pasamos página a una guerra civil y posterior dictadura que duró 40 años. Quisimos cerrar heridas, en falso y obnubilados por el espíritu de la transición optamos por el borrón y cuenta nueva. ¿para qué?. Ya hemos sufrido bastante.

No saben de la existencia de muertos en las cunetas, de los campos de trabajo (exterminio), de las cárceles de la represión. ¿Cuántos de los alumnos de nuestros colegios han visitado la Isla de San Simón?. Alguna vez le hemos mencionado que en Galicia durante el período 1936-1939 fueron exterminados 4.699 ciudadanos, 1.597 condenados a cadena perpetua por una presunta fidelidad a la república.

Afirman que la inmigración nos roba puestos de trabajo. Al contrario, han asumido los puestos de trabajo peor pagados, y los que no queríamos nosotros. Todos los gallegos tenemos a alguien en la familia que fue emigrante. En mi caso mi padre se fue a Suiza, y mi hija recientemente a Ecuador, como tantos de nuestros jóvenes que aún permanecen en el extranjero. Ambos se fueron sin contrato y los dos países los recibieron con los brazos abiertos. Los demás nos necesitan y nosotros necesitamos a los demás.

Hablan de "proteger a la mujer" y afirman que hay un porcentaje elevado de denuncias falsas por violencia de género. Han repetido continuamente su mentiras. Continuos bulos e informaciones falsas, y nosotros no hemos sabido rebatirlos. ¿Cuántas mujeres agredidas, retiran la denuncia?. ¿Cuántas se callan por miedo, al agresor, a no ser creídas, a que la respuesta penal se vuelva contra ellas?, 1.015 mujeres muertas y 30 menores asesinados por sus maltratadores, desde el año 2003 no parece una cifra baladí.

¿Cómo es posible que 3.640.000 personas apoyen e incluso jaleen las proclamas de Vox?. Pues sí señores, es el juego democrático, el pueblo se ha pronunciado, respeto su voto. Tendrán sus motivos, pero permítanme que les diga. No lo comparto. Sino conocemos y/o tergiversamos los hechos, estamos condenados a caer en los mismos errores del pasado.

Y, señores políticos olvídense de sus gurús, sus cálculos políticos, ambiciones personales, egos superlativos. Si bajaran a pie de calle, hablaran con la gente, sabrían que ningún ciudadano apostaba por una repetición electoral. Es más, nuestras sensaciones eran que la situación no cambiaría nada, o que serviría para empeorar o alimentar posturas extremistas