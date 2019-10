“…Cuando seáis mayores y hagáis una visita a esta isla, no como yo la he hecho, a la

fuerza y con las manos atadas, sino en plena libertad, recordad que allí ha estado

vuestro padre. Que cada rincón de la isla es un recuerdo mío, que aquellos mirtos que

forman un paseo, era lugar predilecto mío y en el que me entregaba a mis

meditaciones. Que en él pasaba la mayor parte de las horas del día acariciando la

esperanza de algún día ser libre para llevar a mi hogar la alegría perdida y volver a ser

para vosotros y vivir para vosotros.”

Fragmento de la carta escrita a su familia por José Mejuto, el 24 de mayo de 1937, dos meses antes de ser fusilado

Mi abuelo estuvo en San Simón. Escribió cartas que, quien las lee, no deja de conmoverse hasta las lágrimas. La ofensa de pretender celebrar allí el Samaín, creo yo, no es sólo para los presos y sus familias. San Simón es un espejo que refleja lo que puede llegar a hacer un ser humano con otro ser humano. San Simón nos interpela cono humanos. En nuestra naturaleza. Las cosas que un ser humano es capaz de hacerle a otro están escritas en esa isla. Escritas con sangre.

San Simón debe ser lugar de reflexión y de memoria. Debe ser lugar de la dignidad y honra a los que se las sacaron y padecieron tormentos inimaginables.

Cuando se proponen este tipo de actividades nos quedamos perplejos. Porque, como un espejo, vemos que aún, después de todo lo que sucedió y de todo lo que se sabe que allí ocurrió alguien propone una 'divertida noche de terror'.

Me pregunto si estamos hablando de alguien solo desconsiderado, que no se toma en serio la vida y la muerte de los que alli estuvieron,o si , a través de eventos como este, el mensaje siga en la misma línea: lo poco importante que aún son. Y que la dignidad y la honra aún no se les repara.

No me imagino que estos eventos se propongan en lugares donde la intención de reparar los crímenes cometidos sea la prioridad.

No podemos cambiar la tragedia ni los traumas que ella acarreó. Pero si, podemos cambiar la representación de ellos. Si vemos la representación que el Conselleiro de Cultura tiene de las victimas, sus familias y del lugar (reflejada en el tipo de cartel con fantasmitas y risas infantiles ....) lejos, muy lejos está su intención, como hombre de cultura, de promover el conocimiento y la reflexión para que nunca más suceda lo que sucedió.

San Simón sigue siendo espejo de la naturaleza humana.

Ana Paula Mejuto, nieta de José Mejuto, preso en San Simón y fusilado en Pontevedra el 17 de julio de 1937