Historia y callejero en Pontevedra: Rúa Benito Soto

Creo que fue Dámaso Alonso, quien refiriéndose a la historia mitificada del Conde de Camiña, dijo que a fin de cuentas sólo el mito, es decir, la poesía, sólo el mito es lo verdadero.

Esto explicaría que personajes como Pedro Madruga o el Mariscal Pardo de Cela, que desde sus respectivos castillos de Soutomaior o de la Frouxeira saqueaban las comarcas circundantes para terror de los vecinos, hayan pasado a la historia poco menos que como héroes de un nacionalismo incipiente que nunca existió.

Los vecinos de entonces terminaron revelándose contra la opresión de sus señores feudales en la famosa revuelta de los Irmandiños y ambos personajes murieron de forma violenta. Eran señores de horca y cuchillo y el territorio constituía una mera propiedad sobre la que ejercían su abusiva jurisdicción. No existía entonces ni por asomo la más mínima idea de nacionalismo.

Y esa afirmación de Dámaso Alonso explicaría que en Pontevedra exista una calle con la rotulación "Mariscal Pardo de Cela. Muerto na defensa da Galiza", a pesar de que ya hace unos años que el historiador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Director del Instituto Padre Sarmiento, Eduardo Pardo de Guevara, encontrara el testamento de Pardo de Cela, que aleja su figura cada vez mas de la leyenda. Según esa investigación, Pardo de Cela era partidario de Isabel la Católica y no de Juana la Beltraneja y además fue ejecutado tras un proceso judicial.

Y también en esa exaltación del mito y el romanticismo habría que buscar la razón de que un facineroso y sanguinario pirata de principios del siglo XIX, como parece que fue Benito Soto, tenga también su calle en Pontevedra. Benito Soto es conocido como el pirata de la Moureira, en alusión a ese viejo barrio pontevedrés.

Sin embargo es difícil de entender que dos de los tres ex Presidentes del Gobierno que ha tenido una pequeña capital como esta carezcan de calle en la ciudad. A parte de la Avenida Montero Ríos, no encontramos reflejado en el callejero de Pontevedra los nombres de los otros dos personajes relevantes no sólo en la historia de Pontevedra sino en la Historia de España.

El primero, Manuel Portela Valladares, fue Registrador de la Propiedad y Presidente del Gobierno. De ideología liberal y reformista, antes había sido redactor del Diario de Pontevedra y Decano del Colegio de Abogados.

El segundo, Mariano Rajoy Brey, también Registrador de la Propiedad y Presidente del Gobierno, no sólo no figura en el callejero sino que está declarado ciudadano non grato en un acuerdo del consistorio que indirectamente declara non gratos a los millones de ciudadanos que democráticamente hicieron posible que presidiera el Gobierno de España.