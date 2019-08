Siguen perdiendo el tiempo

Vivimos en un régimen parlamentario en el que ya no hay mayorías absolutas. Y lo que se hace en todos los países europeos con sistemas como el nuestro es que, a los pocos días de producirse unas elecciones generales, los partidos que tienen un número de votos suficientes en el Parlamento y una cierta afinidad ideológica, se ponen a negociar para pactar un programa de gobierno. Y eso se hace siempre por iniciativa del partido que ha obtenido mayor número de votos en las elecciones.

En España no se ha hecho esto. Aquí, desde el 28 de abril hasta mediados de julio nadie se ha movido, y el presidente del gobierno no tomó ninguna iniciativa en este aspecto. Además, fijó la fecha del debate de investidura sin tener atados los acuerdos para su elección. Y esto, además de denotar cierto relajamiento, lo que parece demostrar es que no había ningún interés de llegar a acuerdo alguno.

Pero es que estamos a finales de agosto y seguimos en la misma, porque ahora dice Pedro Sánchez que a principios de septiembre va a presentar un nuevo programa de gobierno. Mientras tanto, retoma los contactos con colectivos sociales, pero sin rastro de encuentros con los partidos políticos. Al menos con los que tienen representación parlamentaria, que son los que le pueden apoyar en la investidura. Una de dos, o lo tiene todo atado, o no tiene ningún interés en llegar a un acuerdo porque lo que cree que le conviene son las elecciones. En definitiva, se sigue perdiendo el tiempo.

Estamos en un país de 47 millones de habitantes, que producimos todos los años algo más de un billón doscientos mil millones de riqueza nacional. Pero que, al mismo tiempo, tenemos una deuda de algo menos un billón doscientos mil millones de euros. Tenemos problemas gravísimos como la temporalidad, ya que más del 90% de los empleos que se generaran son temporales, y de ese 90%, tres de cada diez son de menos de una semana.

Tenemos un sistema de pensiones diseñado en los años ochenta, cuando la edad de jubilación era de 70 años y ahora es de 65, y cuando la esperanza de vida era de 74 y ahora es de 82. La diferencia es brutal, y deberían repensar un poco el sistema de pensiones porque como sigamos así se va a acabar.

Estos son solo algunos de los problemas reales que tenemos en España, pero nadie los aborda. ¿Quién ha hecho una sola propuesta en campaña sobre estos asuntos? ¿Quién ha pensado en pactar, acordar, formar gobierno, para atacar estos y otros problemas de tal calado?

Nadie, porque solo están preocupados por los intereses partidistas y personales de cada uno, y pendientes de construir una coartada para asignar al otro la responsabilidad de la falta de gobierno.