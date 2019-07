Real Club Náutico de Sanxenxo – RCNS

Sanxenxo se vuelve a convertir como cada año en la capital turística de las Rías Baixas y hasta el mítico buque escuela Juan Sebastián Elcano (1927) por aquí pasa, haciendo su paradita en Silgar antes de dirigirse a Marín. La costa sanxenxina y de la ría de Pontevedra atrae desde hace décadas a todo aquel amante del sol, playa, buena gastronomía, deportes náuticos, etc. Hay muchos asiduos, españoles y del mundo entero, entre ellos, el Rey Emérito Juan Carlos I y parte de la Casa Real. En este contexto, se puede decir que el Club Náutico de Sanxenxo constituido el 12 de agosto de 1951 ha jugado un papel fundamental en poner a Sanxenxo en el mapa mundial de los deportes náuticos, por no decir en general. Aquí daré unas pinceladas de su historia.

Gracias a las aportaciones de los socios y varias ayudas económicas se construye la sede original del Club Náutico de Sanxenxo que se inaugura oficialmente el 29 de julio de 1961. Comenzará organizando pequeñas regatas, concursos de pesca, los bailes… y con el paso de los años llegaría a albergar la salida de la Volvo Ocean Race 2005, un hito en la historia náutica sanxenxina. Aquí comenzarían a navegar niños que con los años dejarían su nombre escrito en la historia de la vela mundial. A lo largo de décadas, personalidades del mundo político, cultural, deportivo… visitarían el Club Náutico de Sanxenxo. Todo esto ocurría a la vez que España iba cambiando, y el propio Sanxenxo pasó de una pequeña villa marinera a ser lo que es hoy, un referente turístico, una marca, un titán del turismo que en verano pasa de poco más de 17.000 habitantes a unos 130.000 o más (¡aumenta su población de 7-8 veces en verano, casi nada!).

En agosto de 1969 comienza a funcionar la Escuela de Vela bajo la dirección de Campos, García Lastra, Pampillón, Nóvoa, etc. En solo tres años se pasó de 18 a 107 alumnos, y hasta hoy, un sin parar. Ese año se organizan las regatas: Doce horas de Vaurien, Das rapaciñas mareiras, Das Meigas, Semana Náutica Internacional, III Regata de la Ría, Regata Internacional de Motonáutica, Competiciones de Esquí Acuático, Campeonatos de Pesca Deportiva, Competiciones de Remo, Competiciones de Natación, y las Pruebas preparatorias y de Preselección del Campeonato del Mundo de Vaurien y del Campeonato de España de la misma clase. Pedro Campos y Jose M. García Lastra representando al Club Náutico de Sanxenxo consiguen en 1971 el Campeonato de España de Vaurien por segunda vez. A lo largo de las últimas décadas y hasta el día de hoy, Campos y otros, que se iniciaron en la vela en Sanxenxo, han ganado casi todo, sino todo, en el mundo de la vela a nivel mundial. Allá donde fueron y compitieron, formando un estrecho equipo con el Rey Emérito Juan Carlos I (amigo íntimo y compañero de equipo de Pedro Campos) y otros miembros de la Casa Real, ganaran o no, han representado a nuestro país y el Club Náutico de nuestro pueblo “Sanxenxo” ha estado presente en todas sus hazañas y competiciones. Ese mérito no se lo puede quitar nadie, pues sus premios, récords… lo atestiguan.

Una regata en primavera de 1992 en la que participa la de aquella Infanta Cristina, abre las puertas para que en 1994 el Rey Juan Carlos I le conceda a Sanxenxo la categoría de “Real”: Real Club Náutico de Sanxenxo – RCNS. El 50 aniversario de la fundación del Club fue en 2001, y en breve irán 75 años. La Copa del Rey, el Desafío Audi, Campeonato de España de Optimist,… y el 5 de noviembre del 2005: Sanxenxo acoge la salida a la vuelva al mundo (Volvo Ocean Race). Una de las regatas más importantes del mundo y con un impacto mediático enorme, comienza su andadura en Sanxenxo. Sin duda, posiblemente el evento deportivo más importante que ha pasado por Sanxenxo hasta el día de hoy. Sanxenxo es considerado un “paraje perfecto” para acoger la salida de esta regata frente a otras candidaturas: Lisboa, Barcelona, Marsella, Nápoles, etc. Además, yo diría que la carta del Rey Juan Carlos en nombre de España y el RCNS invitando a que se celebrara en Sanxenxo, junto a todos los premios recogidos a lo largo de décadas por regatistas del Club Náutico de Sanxenxo fueron también determinantes en dicha decisión.

El 25 de septiembre del 2004 la antigua sede del Club Náutico de Sanxenxo hace su fiesta de despedida después de 43 años. Acabadas las obras del nuevo Puerto Deportivo de Sanxenxo (Puerto Deportivo Juan Carlos I), la nueva sede el RCNS se inaugura el 27 de agosto del 2005, la cual inauguraría el Rey Juan Carlos el 4 de noviembre de ese mismo año. El RCNS sigue su marcha, y seas fan o no de los deportes náuticos, te caiga alguien mejor o peor… se ha de reconocer que el trabajo de casi 70 años de este Club ha dado su fruto, y con creces. Premios nacionales e internacionales, medallas olímpicas…y sobre todo seguir inculcando el amor por el mar, la navegación... Todo hace que el nombre de Sanxenxo también ocupe un lugar de honor en la vela a nivel mundial y seguro en el corazón de mucha gente. Me atrevo a decir en mi nombre y el de mucha gente, que el RCNS (y sus juntas directivas, presentes y pasadas) y la Casa Real han jugado un papel fundamental en ello, y por ello simplemente les doy mi enhorabuena.