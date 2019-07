Cómo estará la política, que la actividad más importante que tuvo lugar esta semana en España, fue la llamada del presidente del gobierno en funciones a la presidenta del Congreso para comunicarle la fecha de la celebración del pleno de investidura. Un primer intento que, por lo que se ve, acabará en un profundo fracaso. Dijo Sánchez que mantiene un profundo respeto por las instituciones por eso, además de la llamada enviaría una carta a la presidenta Batet.

Igual de profundo es el trabajo que, según la portavoz en funciones del gobierno en funciones, está desarrollando el candidato a la presidencia, el propio Pedro Sánchez, para que se produzca su investidura. "Hay elementos suficientes para que se produzca la investidura", reconoció Celaá. Pero lo que no dijo es que lo que realmente le falta son apoyos suficientes, y tampoco se ve que tenga mucho interés en buscarlos. ¿Qué es eso tan profundo que están haciendo para que haya investidura? Nada, está todo por hacer.

No se conocen negociaciones de Sánchez con nadie. Se limita a decir que le tienen que dejar gobernar porque no hay otra alternativa. Está en aquello de Rajoy de hace unos años, "o yo o nadie". ¿Pero para que le voten, algo más habrá que hacer, no? ¿Cuales son las propuestas? Es tal la indolencia que no se atisba ningún final que pase por una investidura.

Sánchez tiene la responsabilidad de buscar acuerdos y apoyos para la investidura. ¿No quiere ser presidente? Pues tiene un mandato claro del Jefe del Estado que ha aceptado de buen gusto, y eso debe hacer. Hablar con todos los grupos parlamentarios porque para eso son los legítimos representantes de los ciudadanos. Con ello debe buscar un doble objetivo. Primero, ser presidente. Y segundo, dejar en evidencia a aquellos que le empujan a pactar con los independentistas.

Y ahí empieza la responsabilidad de la oposición, la de evitar un nuevo proceso electoral, inútil a todas luces porque, ¿qué puede cambiar? ¿Va a haber mayorías absolutas? ¿Qué diferencia puede haber por tener unos cuantos diputados más? Ninguna, seguirán siendo necesarios pactos algo que, los políticos españoles actuales, no saben hacer. Si se presentaran a una entrevista de trabajo para ser políticos, esa sería sin duda una de las aptitudes que les iban a demandar y esa es, precisamente, de la que más adolecen. Unos por una cosa y otros por otra siguen haciendo un ridículo espantoso y dejando al país, más que nunca, en funciones.