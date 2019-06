Respuesta al Señor Masa (APDR)

El único adjetivo que puedo dedicar a su escrito publicado el 18 de este mes es "risible", y si no lo entiende se lo explico: que causa risa o es digno de ella.

Hablando de dignidad, o sea excelencia o realce, o si quiere cualidad de digno, me estoy empezando a preguntar sobre su verdadera implicación en la causa que lidera sobre el cierre de Ence.

Verá usted, querido amigo, comillas: se refiere a una asistencia en la marcha contra la papelera absolutamente incierta, lo sabe bien, dando un dato obtenido por Europa Press. ¿Pero no son los "medios" nacionales u oficiales aquellos a los que, según usted, debemos evitar, ya que están contaminados por los intereses económicos de este país? ¿O es que los "medios" locales, aquellos que hablan de cientos de personas, son ahora el enemigo?

Me encanta de usted, querido amigo, comillas, la convicción con la que escribe un artículo lleno de retórica y falacias (hábito de emplear falsedades en daño ajeno).

Exculpa a una infinidad de gente que "polas peculiaridades da mobilización, non poden facelo". Recuerdo que la última vez la culpa la tuvo el mal tiempo; la gente de Pontevedra disfrutando de unas playas en una Ría que NO está contaminada. No le interesará saber, por supuesto, que Ence posee el Sello Ecológico Nordic Swan gracias a la calidad y trayectoria medioambiental de su Biofábrica en Pontevedra… hace ya cinco años.

Termino ya, querido amigo, comillas: el himno gallego es de aquél que lo siente. Apropiarse de tal es un signo absoluto de un fascismo que no tiene parangón (semejanza o comparación). Deje usted tranquilo a Eduardo Pondal y a Pascual Veiga, no nos intente dar lecciones de galleguismo; los que trabajamos en esta tierra amamos esta tierra. Os boos e generosos, a nosa voz entenden; e con arroubo atenden, o noso

rouco son.

Nuestro himno está escrito para los buenos y los generosos, para aquellos que trabajamos por nuestra Galicia y sus recursos, para los que llevamos en nuestra alma la idea de progreso y también de convivencia. No lo encuentro a usted, querido amigo, comillas, entre nosotros.

AGUSTÍN NOGUEIRA GARCÍA

Plataforma de Apoyo a la Industria en la Comarca de Pontevedra