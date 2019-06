Mujeres que dejan huella en nuevas vidas. Mi doctora Marisa Crespo Leiro

(Foto cedida por la Doctora Marisa Crespo).

¡Una inmensa alegría! ¡MEDALLA CASTELAO 2019! Mi doctora es merecedora de todos los honores, junto con su gran equipo: María Luisa Paniagua, Hnos. Barge, David Couto. Todos ellos apostaron por mí y me dieron una segunda vida.

En el 2009 sufrí un infarto de envergadura. Los servicios de Montecelo fueron eficaces y siempre oportunos. El problema era mi cuerpo; rechazaba los DAI. En el año 2014 el Doctor Díaz se hizo cargo de Cardiología en Montecelo. Me observó y me desvió al CHUAC, en la Coruña.

Conocí a esta bella doctora. Nos sonríe desde la azotea del complejo hospitalario, donde se posan los helicópteros.., con un fondo bucólico muy hermoso de la Ría de La Coruña.

En 2016 se preocupó por mí. Debido a mi gravedad, me añadió a trasplante cardíaco. El 24 de julio de ese año, suena el teléfono.. Su voz, serena, amable, comunica: "Tenemos corazón para trasplante. Ven como estés. Pronto".

Estaba en Sangenjo; vestía unos pantalones cortos y zapatillas. Mi hija Irene me sube al coche y camino de la Coruña. Al llegar, me recibe con su amabilidad natural en ella: "Te vamos ir preparando. El corazón está a punto de llegar. No tengas miedo, yo estaré a tu lado".

Todo sucedió como ella había previsto. Estuvo a mi lado, hasta que desperté. Me susurraba ánimos. ¡Gracias a ellos sigo con vida!

Los dos pilares de generar nuevas vidas son esos héroes anónimos: los donantes, que tanto los pacientes, como el equipo médico, elogian su gesto altruista. Y estos sacrificados doctores. A ambos progenitores, gracias.

Marisa Crespo Leiro es admirada y querida en todo el complejo hospitalario.

Atenta, diligente, vigilante de sus nuevos hijos: los trasplantados. Es de Cea, (Orense). Nació en 1961. Estudió medicina en Santiago y se especializó en Cardiología en Puerta del Hierro, Madrid. En 1993 se instala en el CHUAC, La Coruña. Dirige la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco. Profesora titular de Medicina en la Universidad. Jefa del crupo CIBERCY en el CHUAC. Es coordinadora del Registro Español de Tumores post-trasplante cardíaco.

Mi eterna gratitud por salvarme la vida. Inmensa alegría que reconozcan su sacrificio, su excelente labor médica y humana. ¡Que la fortuna guíe su caminar! Gracias.

Pedro de Lorenzo y Macías.