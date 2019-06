"Una oleada de asesinatos aterroriza a los albañiles. La indignación y preocupación popular obliga a tomar medidas excepcionales por parte del gobierno para evitar que siga esta sangría selectiva. ¿Cómo van a poder sobrellevar esta terrible salvajada? No hay ni un momento de paz para los albañiles, que viven con terror esta situación. Según nos dicen, los albañiles no pueden vivir tranquilos, temen ir solos por las calles de noche o por lugares poco concurridos. Pero no sólo el peligro está ahí. También dentro de su propia casa el miedo a los asesinos es patente, ya que la mayoría de los asesinatos se realizan en la intimidad del hogar. Los asesinos aprovechan la privacidad de sus casas para matar vilmente a los albañiles, aprovechándose de su superioridad física y del miedo que producen a las víctimas".

Desde luego, una noticia así haría saltar todas las alarmas y podríamos cambiar albañiles por taxistas, porteros de fútbol, escritores, cantantes..., y el terror social sería el mismo. Pero la verdad es que la verdadera noticia es que ya van más de mil mujeres asesinadas desde que se empezó a contabilizar la violencia machista y no pasa nada. Cada día vemos en los informativos que una mujer, o varias son asesinadas por sus parejas, pero no hay ese sentimiento de terror en la sociedad. Total, al final de todo, es una mujer la que muere y todas sabemos que somos más numerosas las mujeres que los hombres en la tierra, somos demasiadas, o eso parece. O que si un hombre mata a su mujer será por algo, porque esa mujer era una tonta por no irse de su casa con sus hijos, que para eso están los asuntos sociales de los ayuntamientos o de la comunidad. Es que nos falta valor.

Ese sentimiento de que nos están masacrando es inexistente. Ahora que cuando hay manifestaciones, es asombroso ver cómo los políticos se colocan delante sujetando la pancarta, poniendo su mejor cara de preocupación para quedar bien en la foto del periódico.

A veces me pregunto si no sería mejor ofrecer batalla a los asesinos creando una red de autoprotección de mujeres. Ah, pero se me olvidaba, eso es ilegal.