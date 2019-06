Palabrería barata

En Ciudadanos son presa de sus propias contradicciones y de las condiciones que imponen a los demás, muchas de ellas imposibles de cumplir.

El cordón sanitario que le ponen al PSOE es ridículo. Y el que tratan de imponer a todo lo que signifique Pedro Sánchez además de ridículo, es inaudito y les va a costar caro. ¿Cómo se puede proponer a los miembros de un partido que renieguen de su líder? ¿Pero qué clase de sectarismo practica está gente? ¿Si se consideran un partido de centro, como tratan de hacernos ver, no deberían abrir la puerta a derecha e izquierda? Las urnas les han dejado en su sitio, alejados del sorpasso al PP, pero con un papel de árbitro en muchas comunidades y municipios y, de cómo jueguen sus cartas, va a depender claramente su futuro.

Un partido político no empieza a tener problemas hasta que llega el momento de tomar decisiones o de gobernar. Lo segundo lo tienen, de momento, lejano, pero sí que van a tener que tomar decisiones, y tiene toda la pinta de que van a salir mal parados de tal afrenta, porque empiezan a intuirse dos corrientes en un partido que parecía sólido por la mano dura con la que la dirección, y concretamente Rivera, lo dirigen.

En Ciudadanos también han virado el rumbo respecto a sus propuestas iniciales, al menos en lo que a la gestión política se refiere. Y esto, por mucho que lo nieguen es algo evidente y que deja al descubierto las costuras del partido. Son como todos los demás, pero sin experiencia de gobierno, por tanto, ¿qué confianza les debemos otorgar?.

Manda el líder sin discusión, no hay democracia interna, pucherazos en las supuestas primarias que celebran para elegir a los candidatos, cambios de criterio constantes, ninguneo de las direcciones regionales imponiendo el criterio y los pactos desde Madrid, no quieren negociar con Vox pero aceptan que el PP haga el papel de intermediario. ¿Qué credibilidad y criterio demuestran? Es como estar contra los robos pero aceptar parte del botín. ¿Se puede ser más ridículo? ¿Y la ciudadanía, no lo ve?

Con todo esto, dicho así en frío, podría parecer que nos referimos a PP o PSOE, pero hablamos de Ciudadanos, el partido inmaculado que venía a regenerar la vida política y la democracia española. Todo palabrería barata.