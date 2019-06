No Everest hai cola

"E de xustiza pedirlle responsabilidades aos

probes , pola búsqueda de sensacións dos ricos"

O Primeiro Mundo pídelle responsabilidade ao gobierno Nepalí pola concesión de licenzas para escadar o Everest, (Nepal e o 150 país máis probe do mundo, nun ranking de 192), e non lle poñen coto aos millonarios avarentos de conseguir sensacións de poder, aburridos de amasar diñeiro (costa 11.000 euros por licenza), e ansiosos por conquerir novos cumios, o poder de subirse aos 8.848 metros do teito do mundo...

É que os ricos non deixamos de ver por riba do ombreiro dos probes para mirarnos o ombrigo, mentras na Libia post Gadafi (un dos países máis avanzados de África co líder Panafrícano), hoxe os que non morren no Mediterraneo, morren matándose uns a outros e outros a uns.

E aínda alguén osa preguntarme por qué non me sinto europeo, porque non necesito escadar o Everest, nin invadir países, nin reducir a escombros sociedades consolidadas, Irak, Siria, Libia, Venezuela?, que podan ser un exemplo e un xérmolo para países viciños, non vaia ser que o seu progreso, poida rebaixar un par de puntos noso indecente nivel de vida.

Non vivimos por riba das nosas posibilidades, vivimos por riba das posibilidades dos invisibles, que era como chamaba Eduardo Galeano as nenas, nenos, mulleres e homes que tiveron a mala sorte de nacer no Terceiro Mundo, os únicos cumios que escadan, son os de lixo, moitas veces producidos e enviados en asépticos contenedores desde o Mundo Opulento, para buscar e ter algo que levarse a boca...