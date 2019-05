La primavera es una de las cuatro estaciones más bonitas del año. Esta es una afirmación incontestable y por eso la he escogido para abrir este texto, aún a riesgo de rozar el ridículo, cuando no de abrazarlo sin decoro alguno.

La primavera se ha relacionado siempre con el romanticismo y la poesía, que no son la misma cosa auque en muchas ocasiones se confundan. Podemos decir que son fincas colindantes del mismo ámbito espiritual, aún con el cabal conocimiento de que así no decimos nada.

La primavera tiene un aura espiritual mientras que el verano se sitúa bajo el influjo de lo carnal, el otoño de la melancolía y el invierno del frío y la lluvia.

"La maldita primavera / pasa ligera" cantaba la mejicana Yuri a principios de los ochenta. Y dirá usted: caramba Yuri, te has matado con la letra. Había que rimar con primavera y te has buscado lo de "ligera".

No tan rápido: la cosa mejora con el siguiente verso: "me hace daño solo a mi". Aunque hay que reseñar que en realidad lo que cantaba Yuri era la versión en castellano de un tema italiano: "Maledetta primavera" de Loretta Goggi. Me da la impresión que este artículo va a salir ente los resultados de google si alguien, algún día, busca quien fue Loreta Goggi.

Lo de "la maldita primavera" lo entendemos muy bien todos los alérgicos que en el mundo somos y que, con la floración de todo tipo de especies enemigas, con especial mención a las gramíneas, experimentamos los picores, estornudos y conjuntivitis de rigor. Es evidente que este aspecto de la primavera no cuadra con su componente etéreo y espiritual, pero a mi que me registren.

Decía T.S.Eliot que Abril es el mes más cruel, y a ver quien le lleva la contraria. Es tal alto el lugar que ocupa el poeta norteamericano que habrá que creérselo a pies juntillas. Hay quien sostiene que esto es así porque cuanto más se siente brotar la vida, cuando más emerge el ansia de vivir, más palpable se vuelve la terrible presencia de la muerte. No sé, tampoco hay que tomarse todo a la tremenda, ¿no?

Pudiendo terminar esto citando a un peso pesado como Eliot, espero que se valore en su justa medida escoger hacerlo citando a "La primavera trompetera" de Los Delinqüentes (ya se la buscan ustedes en youtube, si eso) pero sobre todo el arrojo, la osadía, el.... (es muy difícil definirlo adecuadamente) de Melendi en "Contando primaveras" con versos como: "...Y mientras tanto navegando a la deriva / en el estrecho que separa tus dos pechos en patera..." (allá usted si lo busca en youtube). Por mi parte, y le voy ahorrar la búsqueda porque el tema lo merece, la primavera ha estado durante muchos, muchos años ligada a esta festiva pieza de Bebu Silvetti: