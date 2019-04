Los debates electorales son una cortina de humo para no hablar de los problemas importantes. Como otras tantas cortinas de humo que se inventan los políticos para tenernos entretenidos. Se pasan la campaña insultándose, diciendo mentiras, evitando responder a preguntas comprometidas. Solo prometiendo cosas absurdas que saben que no van a cumplir. Y ahora la lían con un debate. Debate sobre el debate para tapar sus propias carencias.

A uno porque no le invitan, a otro porque le invitan a todos, otro porque si va este no voy yo, el de más allá porque si no es en la televisión pública no voy… Todo es humo que impide ver el fuego, que es el verdadero problema que tenemos.

Los políticos que tenemos son de un nivel inaceptable. Cualquier político (candidato para mayor escarnio) tiene que acudir a cuántos más debates pueda. ¿No se trata de presentar unas ideas y confrontarlas con las de los otros adversarios? ¿Entonces cual es el problema de acudir a los debates?

Deberían ser ellos quieren demandaran a los medios que organicen muchos debates, cuántos más mejor. Pero no es así, es todo lo contrario. Eluden dar la cara, y solo necesitan a los periodistas para soltarles su retahíla de frases hechas sin aceptar preguntas. ¿Qué tienen que esconder? Su propias carencias, eso es lo que esconden.

Por otra parte, la decisión de la Junta Electoral de prohibir la presencia de Vox en un debate electoral es, sin duda, un formidable error. Dicen que con su presencia se incumpliría el principio de proporcionalidad en clara referencia y discriminación con otros partidos que tienen presencia en el Parlamento, y que no han sido invitados.

¡Error! Si para debatir tenemos que andar con estas cosas tenemos un problema mayor del que pensamos. En los debates debería participar todo aquel que sea invitado y quiera. Cualquier medio puede organizar el debate con los partidos que quiera, y cada partido tiene que tener el derecho de acudir o no. Allá ellos si no quieren expresar y discutir con los adversarios sus ideas. Ya tomarán nota de ello los votantes.