No estoy de acuerdo con la utilización de temas que cuentan con una gran carga emocional como elemento electoral. Aprovechando el calor de una noticia reciente, se intenta tocar el corazón de los votantes con el único fin de apelar a su sensibilidad.

Este es el caso de la eutanasia, pero también ha sucedido lo mismo con la cadena perpetua y otros muchos asuntos de gran calado. Suelen ser temas que movilizan fácilmente a la sociedad y, apoyados en casos graves de crímenes, muertes injustas o largas enfermedades, se saca a relucir la sensibilidad colectiva.

En ese ambiente no se debe legislar. Se puede opinar, se puede hablar, se debe debatir, pero no legislar, porque las presiones serán más fuertes y el riesgo a equivocarse se multiplica. Sin embargo, todos los partidos tratan de aprovecharse de las circunstancias de cada momento para arrimar el ascua a su sardina. El PSOE lo hace ahora con la eutanasia y el PP lo hizo antes con la prisión permanente revisable. Más allá de ideologías y afinidades, esto es así, y no reconocerlo no lleva a nada positivo.

La eutanasia no es algo para discutir en una campaña electoral, no se puede incluir en un programa como si fueran más kilómetros de autopista. Es algo muy profundo, que hiere muchas sensibilidades pero que también reclama una buena parte de la sociedad.

Por tanto, hay que tratar el tema como se merece, con un gran debate de todos los estamentos sociales, donde todo el mundo opine y, posteriormente, tratar de legislar de forma justa. La eutanasia no es un asesinato legal, ni un suicidio. Es un asunto muy importante y profundo, pero por la ligereza con la que lo tratan nuestros políticos, será un tema recurrente durante años y no llegaremos a disponer de una ley de eutanasia seria en mucho tiempo.

Hay que convencer a la sociedad de que la eutanasia no es un deber, sino un derecho al que se acogerán aquellos que lo crean conveniente, siempre con todas las garantías médicas y legales que sean necesarias, por supuesto.

Por cierto, ¿por qué será que todos los que están a favor de la pena de muerte están en contra de la eutanasia? ¿Casualidad?