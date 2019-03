Incumprimentos da Xunta de Galicia

A Asociación de Veciños Santa María de Pontesampaio e a Federación de Asociacións de Veciños de Pontevedra "Castelao" queren facer pública a súa queixa en relación cos compromisos adquiridos en reunión o 30 de outubro de 2018, polo Delegado Territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra –o Sr. Cores Tourís-, o Secretario Territorial da Xunta en Pontevedra –o Sr. Ramón Pereiro- e o Xefe Territorial de Infraestruturas e Mobilidade – o Sr. José Luis Díez-.

Naquela reunión, xunto con outras Asociacións Veciñais de Pontevedra, que están integradas na citada Federación, acadaron unha serie de acordos en relación coa seguridade viaria das peregrinas e dos peregrinos que percorren o Camiño Xacobeo Portugués.

Indicar que por parte da Xunta de Galicia e os seus representantes provinciais non se fixo efectivo ningún dos compromisos acadados no seu día, a saber:

Supresión das prazas de aparcadoiros na zona da Ponte para darlle continuidade ao camiño na zona que descurre hacia Pontevedra E NON OBRIGAR ÁS PEREGRINAS E PEREGRINOS A DEAMBULAR POLA ESTRADA…

na zona da Ponte para darlle continuidade ao camiño na zona que descurre hacia Pontevedra E NON OBRIGAR ÁS PEREGRINAS E PEREGRINOS A DEAMBULAR POLA ESTRADA… Desenvolvemento dunha zona de beirrarúas que transmita seguridade peonil aos citados peregrinos do Camiño….na actualidade están só protexidos por unha liña que separa a calzada (vehículos) dos peóns.

que transmita seguridade peonil aos citados peregrinos do Camiño….na actualidade están só protexidos por unha liña que separa a calzada (vehículos) dos peóns. Calmado da velocidade dos vehículos nalgúnhas zonas

dos vehículos nalgúnhas zonas Adecuación de, alomenos, algunha praza de aparcadoiro para persoas con discapacidade ou mobilidade reducida no entorno do Centro de Saúde.

Debido a que xa transcorreron máis de 5 meses e non tivo lugar ningúnha execución algunha dos compromisos adquiridos vemónos abocados a realizar esta denuncia pública e volvemos a reiterar o cumprimento dos mesmos, dado que comeza unha etapa de máis luz e, previsiblemente mellor tempo, polo que o aumento no número de peregrinos será unha realidade, sen que se mellore a súa seguridade vial, tanto peregrinos a pe, en bicicleta ou incluso a lombos dos equinos que tamén abundan nestas épocas no Camiño Xacobeo Portugués.

O presidente da Federación Castelao

Juan M. Loureiro Taibo