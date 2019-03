La "madurización" de Pablo Iglesias

¡Ha vuelto él! Ya estamos salvados, el líder supremo, el esperado por las masas revolucionarias está de vuelta de su baja de paternidad. Con la coleta más larga de lo habitual y los pantalones caídos, Pablo Iglesias ha vuelto. En su peor momento, cuando el partido se tambalea, cuando las encuestas son desfavorables y sus compañeros de viaje abandonan el barco uno tras otro, Iglesias trata de resurgir con fuerza y apuesta para ello con volver al pasado.

Podemos ha sufrido un afeitado ideológico desde su fundación que le ha llevado a limar ciertos aspectos de sus políticas, por rancias. Sin embargo, en su vuelta, y ante el poco éxito obtenido, la apuesta consiste en una vuelta al pasado, con propuestas inverosímiles y disparando contra todo. Como primer plato de su menú, apuesta por atacar a los medios de comunicación y a los bancos.

De repente, le ha entrado manía persecutoria con que los medios tienen mucho poder. Y no le falta razón, pero lo que se le critica es que se queje ahora que no le va bien, y no lo hiciera cuando era tertuliano y salía todas las semanas en horario de máxima audiencia. Ahí no decía nada, al contrario, ensalzaba la valentía de los medios que le ponían un micrófono (verde) para que dijese lo que le venía en gana.

Además, es lícito que cada medio tenga su línea editorial, en eso consiste la democracia, y la gente es la que tiene que aplicar su filtro y su criterio a todo lo que lee o escucha. Cada medio privado tiene derecho a defender a quien quiera. Otra cosa son los medios públicos, a los que hay que dotar de medios y dirigentes lo mas objetivos posible.

La penúltima ocurrencia de Pablo Iglesias ha sido proponer que se les prohíba a los bancos dar crédito a los medios de comunicación. ¿Quién es Podemos para impedir que una empresa privada como es un banco preste dinero a otra empresa, también privada, como es un medio de comunicación? ¿Cómo se llama eso Pablo, intervencionismo, nacionalización? En realidad, lo que a Pablo le molesta no es el control de los medios, sino que el control no lo tenga él.

A Pablo, como a cualquier líder político, le cuesta aprender y, sobre todo, le cuesta reconocer los errores. Por eso en vez de madurar se "maduriza" y empieza a dar muestras de ello. De momento ya va con una copia de la Constitución en la mano, igual que su amigo caribeño. Eso sí, solo la invoca para aquello que le interesa.