Estamos en tiempo de elecciones (tanto generales como locales estas últimas son las interesantes), el alcalde de nuestra ciudad pide nuestro apoyo, nuestros votos…pero el se olvida siempre de los votantes de barrio, Pontevedra no es solo el centro, por donde lleva a pasear a los que otorgan premios o quieren imitar nuestro modelo de ciudad, esta Boa Vila son también los eternos barrios olvidados, Mollabao (mi apoyo total a sus peticiones), Campolongo, Estribela, Lourizán, Monteporreiro…y como no el Burgo (Lérez); todos pagamos los mismos impuestos que la gente del centro pero sin embargo parece que somos ciudadanos de tercera.

Voy a hacer especial hincapié en el barrio del cual soy vecina, el Burgo, hasta Pasarón podríamos decir que es aceptable, pero ¿qué pasa con las otras zonas?, ¡toda la calle de la Santiña, Camino de Santiago!, cualquiera lo diría, pobres Peregrinos, eso en lugar de un camino parece una yincana de obstáculos.

Por cierto que no crea, o al menos en cuanto a lo que a mi respecta, que por crear un local social en Pasarón ya esta todo solucionado.

¿Dónde están las papeleras en la Calle Juan Bautista Andrade, Médico Ballina y sus paralelas?, por no decir que el "barrendero" pasa una vez cada mil año, al igual que el servicio de recogida de reciclaje.

¿Las aceras cuándo van a ser reparadas? Las casas abandonadas ¿cuándo se va a pedir a sus propietarios que las adecenten (algunas son hasta un peligro)?

Y el parque ¿para cuándo? un barrio lleno de niños y no dispone de nada para su disfrute, para eso mejor no prometer nada.

Para colmo y esto es otro tema a recalcar los dueños de mascotas que no se dignan a recoger los excrementos de sus animales, el ayuntamiento debería de crear una normativa municipal para solventar este problema.

El callejón de la calle Juan Bautista Andrade (donde Abanca y Moliner), parece que el final de la calle (no se quien es el titular del "terreno", se considera un baño tanto para animales como para personas.

Las aceras están fatal, el alumbrado es escaso y el servicio de limpieza inexistente, siempre limpiando una vecina…se recuerda que a pesar de no tener salida en el callejón viven personas que no tienen porque estar sin los servicios mínimos y que si hubiera una normativa sobre los animales permitiría llamar a la policía y sancionar a esas personas que no saben respetar a los demás (tendría que ser obligatorio que llevaran agua con oxigeno activo y la bolsa)

Y por favor cuando hagan alguna obra que la piensen bien primero, por que es increíble que el callejón se "asfaltara" y las "alcantarillas" se dejaran tapadas con lo cual la semana pasada hubo una avería en la compañía de telefonía R y por tener que picar para llegar a la arqueta de tardo tres días en solucionar el problema.

Son muchos años sin hacer nada en la zona, años de promesas y olvidos.

Lorena López