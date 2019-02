Ventana indiscreta: Rasca y gana

"Bien….Estoy bien….Estás bien". Se pregunta, y le preguntan sus acompañantes a Pablo Casado después de los 19 insultos que le dedicó a Sánchez. Las cosas parecen que no empiezan a estar tan bien, cuando el líder popular parece que ha contraído una misteriosa enfermedad que deja cada vez más desconcertados a sus compañeros de partido a medida que los síntomas van haciéndose más graves.

Lo más que alcanzan a decir es que tiene alguna enfermedad rara, quizás Voxdisociación (Mecanismo de defensa ante Vox). Lo normal es que ésta no muestre sintomatología, pero cuando el paciente empieza a perder el contacto con la realidad, ve cosas que no existen o piensa que ocurren cosas que no son verdad, quiere usurpar la personalidad o la voz de otro; ya estamos ante el inicio de la problemática.

Y, es ésta etapa cuando para captar el interés del votante, Pablo ha optado por el juego del boleto rasca y gana, con ello busca una respuesta instantánea, pensando que los ciudadanos son más receptivos a éste tipo de "promociones" que a otras que requieren mayor esfuerzo. Suyas son las frases: "Cada voto menos para el PP, un paso más para los enemigos de la nación", "Somos el partido de la España de los balcones"……

Si rasco, gano. En el aborto: "Si queremos financiar las pensiones y la salud, debemos pensar en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos". En el terrorismo: "la agenda que estamos viendo en Cataluña, es la de ETA". En la patria: "acusa al presidente del gobierno de alta traición a España, felonía….contra la continuidad histórica de la democracia, y se supera cuando menciona que la Hispanidad es la etapa más brillante de la historia del hombre junto con el Imperio Romano".

Ha optado, por asumir el discurso de Vox, utilizando mensajes "cuasi guerracivilistas", en una competición por ver quién es más ultra, en vez de buscar la moderación. Santiago Abascal y los suyos se están frotando las manos, saltando de alegría, porque en ese juego, con esa dinámica, y con la imagen conjunta en la manifestación de Colón (PP, Ciudadanos, Vox), tienen todas las de ganar.

Casado y Rivera, han iniciado la precampaña de Vox, otorgándole en esa foto el rango de representación parlamentaria que actualmente no tienen. El tiempo dirá si mereció, y para quién, la pena.

@novoa48