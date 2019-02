Jesús Vidal, ¡ejemplo de capacidades!

Enternecedor y valiente discurso que hizo en la entrega de los Goya Jesús Vidal.

Increíble su forma de transmitir bondad y amor, sobre todo cuando hace referencia a su familia... "yo sí tendría un hijo como yo, porque tuve unos padres como vosotros".

Desde mi humilde rincón vaya un sentido reconocimiento a sus altas capacidades, ya que es reconfortante escuchar a personas que como él demuestran con sus palabras, que no existe peor discapacidad que la falta de amor en el interior del ser humano.

Decía mi abuela que no existe mayor pobreza que la falta de espíritu y sin lugar a dudas no hay mayor discapacidad que la pobreza del espíritu que no alberga bondad.

Lamentablemente la sociedad tiene un importante número de personas así. Seres mediocres que no podrían llevar a cabo el discurso del que disfrutamos de boca de Jesús, ya que carecen de las capacidades suficientes para que esas palabras suenen con autenticidad.

Que no nos engañen, la discapacidad no es lo que nos han enseñado.

No está en aquellos que carecen de visión, está en los que no quieren ver la realidad.

No está en aquellos con falta de oído, está los que no quieren escuchar.

No está en aquellos que tienen dificultades para el lenguaje, está en aquellos que con lo dañino de sus palabras solo crean malestar y confrontación y hacen de la mentira y el insulto su discurso.

No está en aquellos cuya movilidad es reducida, está en los que son perezosos, incapaces de dar un paso adelante para mejorar su entorno.

No está en aquellos con un cromosoma de más, está en los que con el número "correcto" de cromosomas son incapaces de hacer lo adecuado y a través de sus actos procuran únicamente su bienestar.

La falta de empatía, de valores, de principios, de honestidad, de honradez, de sinceridad y de humanidad son claras muestras de no poseer capacidades.

Si, la sociedad está llena de personas así. Que con sus comportamientos y actitudes indignas, su falta de aptitud y carentes de toda ética pretenden hacernos ver en ellos la "normalidad".



Un aplauso para aquellos que cada día miran la vida con ilusión y cargan con arrojo unas características físicas o intelectuales distintas a lo que se considera "normal". Ellos son un ejemplo a seguir y desde luego quienes representan lo mejor del ser humano.

Jesús, quizá tengas razón y al reconocerte como mejor actor revelación no sepan lo que han hecho, ya que es posible que con ello personas como yo hemos visto dónde está la falta de capacidades, y desde luego no la veo en tu discapacidad. Tu visión es maravillosa y a través de tus ojos, el mundo se siente como un lugar mejor.

Inclusión, diversidad y visibilidad son las palabras que muchos repiten y no consiguen darles contenido. Dichas por ti, son desde luego el reflejo de tu corazón lleno de generosidad, ya que lamentablemente necesitas de ellas para que se reconozca tu valía.

Como madre mi mayor logro sería que mis dos hijos se convertiesen en personas como tú. Significaría que lo he hecho bien y que he conseguido que sean sus capacidades proporcionales a su corazón.

Gracias Jesús por tus palabras y enhorabuena por el Goya tan merecido.