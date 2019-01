¡12 largos días con sus eternas noches!

En una sociedad que vive de prisa donde la información vuela y se vuelve caduca en horas, donde algunas voces que se alzan tañen el ambiente de un molesto y repetitivo ruido al que terminamos acostumbrándonos, perdemos todos la capacidad de reconocer en el silencio un aliado, un buen consejero.

El silencio ha perdido valor y nos olvidamos que además debe preceder siempre a la voz que verbaliza un pensamiento.

Toda reflexión ha de ser meditada antes de ser trasladada y quizá sería también importante valorar la necesidad de convertirla en voz.

Vivimos épocas donde la sinceridad se malinterpreta y olvidamos que mal expresada puede causar daños. Vivimos épocas donde a veces nos empeñamos en ser escuchados, pretendemos sentar cátedra con nuestras opiniones cuando en realidad el momento requiere de un respetuoso silencio. Vivimos épocas donde lo urgente sustituye a lo importante y esto nos impide darnos cuenta de la importancia de las cosas.

Escuchamos y leemos continuamente opiniones y conceptos de personas que carecen de la formación o el conocimiento necesario sobre una cuestión y aún así, se empeñan en expresarla en voz alta. En otras ocasiones aquellos que tienen el conocimiento muestran un intenso empeño también de ser escuchados a pesar de carecer de todos los datos, mostrando una soberbia que nos hace ver de forma inequívoca que a pesar de su conocimiento les falta formación.

Somos una sociedad libre, que hace uso de su libertad de expresión de una forma en la que a veces emitimos juicios y teorías que van más allá de esa libertad. Tanto, que invadimos el espacio de otros que no quieren escuchar esas voces impuestas. El derecho a expresarnos debería ir de la mano de la sensatez, del sentido común, de la empatía hacia los demás y del respeto.

El silencio en cambio, nos hace ver las cosas de forma distinta, nos permite ver matices, nos vuelve observadores, y sin lugar a dudas nos enseña tambien a escuchar. A veces esa necesidad imperiosa de decir en voz alta lo que pensamos hace que no escuchemos las súplicas de quien nos pide que por favor guardemos silencio, de quien nos está diciendo que estamos causando mal.

Dicen que es mejor estar callados cuando nuestras palabras no van a mejorar el silencio, y es cierto que es así.

Yo quiero reivindicar el silencio como una herramienta útil que mejora la comprensión. Silencio que hace que los sentimientos puedan sentirse y expresarse de forma más adecuada; que nos hace conectar de forma relajada con todo y todos aquellos que nos rodean, ya que los percibimos mucho mejor; que nos da paz en tiempos revueltos, y transmite paz a aquellos que sufren.

12 largos días con sus eternas noches en los que no todos honraron con respetuoso silencio a una familia desgarrada por el dolor, a los profesionales que se dejan la piel en cada minuto de todas las horas que han pasado, a un pueblo entero que se vuelca en apoyo a todos ellos. Y lo que me parece aún más terrible si cabe, el silencio respetuoso que deberían haber mostrado hacia un pequeñín atrapado en un oscuro espacio.

A todos aquellos que no honraron, les deseo no precisen jamás del silencio que negaron a quienes lo suplicaron porque no les cabía más dolor.