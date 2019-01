A Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Pontevedra apoia a loita dos/as traballadores/as dos PACs en defensa das súas lexitimas reclamacións, e fai un

chamamento ao Conselleiro de Sanidade a sentarse na mesa de negociacións con propostas efectivas para resolver este conflito que ameza con prolongarse no tempo.

As reivindicacións do colectivo son as seguintes:

Equipos paritarios de enfermeira e persoal médico.

Revisión dos plans funcionais de cada PAC para dotar das necesidades actuais en cada centro.

Cumprimento das normativas europeas de tempo de traballo.

Dotación de Equipos de Protección individualizados, segundo se recolle na Lei de Prevención de Riscos Laborais.

Computo real da xornada realizada e manter as 1451h de xornada efectiva.

Que non se apliquen penalizacións en situacións de incapacidade temporal ou permisos de conciliación familiar.

Eliminación dos obxectivos do ítem. de derivación de doentes do PAC a hospitalaria. Derívanse doentes por patoloxías non por número

Esiximos o pago inmediato do 100% dos complementos de festividade e nocturnidade, abono de dietas en domingos e festivos por comida e cea, conxelados desde o ano 2010.

Elaboración de calendarios de traballo dando prioridade ao persoal do PAC.

Despois de varias reunións estériles nas cales o SERGAS non achegou ningunha proposta para solucionar e corrixir as demandas presentadas, as e os traballadoras/es dos PAC víronse na obriga de ir a unha convocatoria de Folga para que as súas reivindicacións, xustas e básicas, sexan escoitadas.

Despois de máis dun mes desde a convocatoria de folga o SERGAS fai oídos xordos aos problemas dos e das traballadoras dos PAC, coa repercusión negativa que as carencias nos PACs teñen sobre a saúde dos usuarios destes servizos.

A Xunta de Persoal solidarizase coas compañeiras e compañeiros das Urxencias do Complexo Universitario de Santiago na súa defensa dunhas urxencias dignas.

Tamén fai un chamamento a todas e todos os traballadoras e traballadores e poboación en xeral a participar na manifestación do xoves 24 en Vigo POLA DIGNIDADE DA SANIDADE PÚBLICA