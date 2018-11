"A banca é xudeu"

A partires de mediados do século XVIII, dúas familias xudeus de orixe xermánica, os Rothschilde e os Bauer, prestamistas e usureiros nun principio, crean o xérmolo da Banca Moderna.

Banca que controlan na súa totalidade a principios do século XX, e que financia boa parte do custe da Segunda Guerra Mundial no bando Aliado.

O poder da Banca Xudeu, a necesidade dun estado "amigo", que faga de muro, que parapete as Democracias Occidentáis do expansionismo Arabe, e a creenza da necesidade de reparar a inxustiza* histórica do obrigado exilio do Pobo Xudeo, levou as potencias Aliadas, comandadas por Inglaterra, a creación do Estado de Israel coa Declaración de Independencia o 14 de maio do 1948, en territorio do que era coñecida como Palestina desde o Ano 70 despois da expulsión dos xudeos polas lexións romanas de Nerón*.

O Estado xudeo de Israel, é desde o principio visto con reticencias polos seus viciños Arabes.

Posteriormente a declaración do Estado de Israel, o que provoca a Guerra árabe- israelí de 1948, Exipto, Siria, Transjordania, Irak e o Líbano invadiron o novo país, o que provocou unha cruenta e desesperada guerra que se caracterizou polo uso de armamento improvisado e hábiles tácticas, os xudeos apoiados polas potencias aliadas, Inglaterra e Estados Unidos, puderon rexeitar o ataque árabe e incluso avanzan ocupando novos territorios. O alto o fogo foi firmado por ambos bandos, establecéndose que os territorios ocupados permanecerían en poder de Israel.

Como resultado de esta guerra, o estado de Israel ocupou o territorio que lle fora asignado polas Nacións Unidas, máis unha boa parte do territorio asignado aos árabes e a parte occidental de Xerusalén, (Israel, aumentou seu territorio en casi un 50%).

Quedaron nas mans dos árabes a zona occidental do Xordán (conocida como Cisxordania logo da anexión xordana), ocupada por Transxordania e a Franxa de Gaza, ocupada por Exipto.

En 1949 baixo os auspicios das Nacións Unidas firmáronse catro armisticios en Rodas (Grecia), entre Israel, Exipto, Xordania, Siria e Líbano, polos que a cambio da Paz o Estado Xudeo replegábase as fronteiras establecidas nun principio pola potencia aliada Inglaterra.

Hoxe en día, aínda que non sen poucas tensións, os xudeus viven e progresan en Paz , namentres as palestinas e palestinos morren asepticamente, vítimas de armas de ultimísima xeración.

As nenas e nenos Palestinos, que son @s inocentes sufridores de decisións tomadas por estrategas sentados en cómodos sillóns que semellan tronos.



Alexandre Alberte Moreira Pazos