Brasil, un transnacional golpe de Estado

Hoxe, no século XXI, onde os Nacións que se presumen máis avanzados, foron desposeuídos de calquera forma de poder, de calquera atisbo de decisión.

Despois da privatización, claudicación e cesión das enerxéticas, petroleiras, infraestruturas (autoestradas, E.N.C.E), banca pública, telecomunicacións, en aras da competitividade e da liberdade "libertinaxe", do todopoderoso Deus mercado, en mans de Empresas "trashnacionáis", coio volume de negocios, supera o Produto Interior Bruto de algunha de estas "democracias" orgánicas, as veces incluso o balance de resultados... beneficios e tamén maior

Nas nosas democracias, en todas en cada unha de elas, Europa, Xapón, Estados Unidos, Australia, Nova Zelandia e Brasil, nos que se celebran eleccións cada catro ou seis anos, o partido xógano dous, un de dereita o dereita extrema, e un de centro ou de esquerda leve., o resto dos equipos, case sempre a esquerda do centro esquerda, coma moito ao que poden aspirar a ser árbitros...

E se algunha organización, trata de subvertir a orde establecida, coma aconteceu en Brasil co "Partido dos Trabalhadores", coia toma de posesión se produzo o 1 de Xaneiro do 2003, repitiu vitoria no 2006, e a súa sucesora Dilma Rousseff, volveu gañar no 2010, a Orde Económica Mundial pon as cousas no "seu" sitio.

Xornal, "El Confidencial": Durante su visita a Colombia el expresidente de Brasil compartió no sólo su historia de vida, sino los resultados de su política social que sacó a 28’000.000 de brasileros de la pobreza y que redujo drástricamente los niveles de desnutrición y desescolarización de los niños y jóvenes de su país.

Os inequívocos logros sociaís, xunto coa protección da Amazonía, e da Industria Nacional e local, foi a espoleta que activou o golpe de estado "Transnacional", que comezou coa denuncia a Lula da Silva dun empresario, encadeado por corrupción, que logrou unha rebaixa da súa condena, de oito anos a cinco de cadea.

Xosé Hermida, correspondente de "El País", en Sáo Paulo, 26 de Xaneiro de 2018. "El caso que ha provocado la condena del ex-presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años de cárcel no es una excepción. Buena parte del material probatorio contra él proviene de la confesión del expresidente de una constructora que pactó beneficios penitenciarios. El empresario, Léo Pinheiro, logró rebajar su condena de ocho a cinco años de prisión . Su testimonio se produjo tras ser encarcelado por su implicación en la trama corrupta creada a través de los contratos de la petrolera pública Petrobras. La investigación sobre el apartamento atribuido a Lula se había abierto meses antes, a raíz de informaciones de prensa, y el juez estrella de la Lava Jato, Sérgio Moro, ya había mandado por sorpresa a la policía a casa del expresidente de Brasil para llevarle a declarar.

Demasiada esquerda para algunha transnacional, que produce no Brasil en réxime de semiescravismo, como denuncia "OMAL, Observatorio Multinacionales en América Latina": "... del mesmo modo que Amancio Ortega es el tercer hombre más rico del mundo a la vez que Inditex produce sus prendas en fábricas textiles con pésimas condiciones laborales en Bangladesh y en talleres que utilizan trabajo esclavo en Brasil y Argentina, estos extraordinarios beneficios empresariales no serían posibles sin la generación de toda una serie de impactos socioambientales que afectan directamente a las poblaciones y los ecosistemas de todo el planeta", ou o Banco de Santander, con inxentes recursos investidos no xigante Sudamerícano.. demasiados anos intentando visibilizar os invisíbeis, alfabetizando aos que asinan co corazón, co dedo... humanizando as favelas, 15 anos de xustiza social, sacando aos pobres da miseria.

Demasiada xustiza para quen miden a xustiza en beneficios, e as mulleres e homes en meras máquinas de producir, mans negras enfundadas en luvas de seda, promotoras de "Golpes de Estado", de perfil baixo, e que non dubidan en promover a un remedo de Donald Trump, Jair Bolsonaro, nun País onde as Institucións de Xustiza, non teñen a liberdade e a imparcialidade das nos Estados Unidos.

Ata "El País", meu xornal de referencia, desde a miña infancia ate a adolescencia,desde os 8 anos ate os 17, coincidindo coa chegada do P.S.O.E, por tendencioso coa dereita, dúbida da verosimilitude da denuncia do torneiro de Pernambuco, Luiz Inácio Lula da Silva.

E así escribe Xosé Hermida o 26 de Xaneiro deste mesmo ano: "Los estadounidenses popularizaron el término smoking gun, pistola humeante, para referirse a aquella prueba concluyente capaz de resolver más allá de toda duda una investigación penal.

En Brasil, como en EE UU, abundan las armas, pero la idiosincrasia del país es muy diferente y aquí han acuñado otra expresión para referirse a lo mismo: batom na cueca, literalmente, pintalabios en el calzoncillo. La frase se escucha a menudo cuando se trata de casos de la Operación Lava Jato, la gran investigación contra la corrupción, porque muchas veces se trata de asuntos enmarañados, en los que se acumulan las sospechas, pero en los que resulta muy difícil encontrar un batom y una cueca.

Xa por último, so me queda por decir:

"Pobre Brasil, tan cerca de Deus e tan lonxe d@s Brasileir@s".

Alexandre Alberte Moreira Pazos