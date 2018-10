Os veciños de Lourizán opoñeranse ao novo emisario

Os veciños de Lourizán decidiron este domingo en Asemblea que defenderán unha postura de oposición ao proxecto da Xunta do novo emisario, en fase de exposición pública.

Os motivos do rexeitamento a este proxecto son que supón unha ampliación encuberta e constitúe ademais "a primeira pedra da ampliación".

Hai que sinalar que a canalización en si está dimensionada como indica o anteproxecto para a "EDAR común dos concellos de Pontevedra, Marín, Poio e parte de Vilaboa", para un horizonte de varias décadas. É dicir, este emisario só se xustifica coa ampliación da depuradora dos Praceres, para que Pontevedra siga a centralizar o saneamento destes concellos.

Pero, ademais, o proxecto inclúe a construción da Cámara de carga e da Estación de bombeo que supoñen unha ampliación real de 1300 m2 a tan só 28 m do mar. Iso si, rodeadas por unhas árbores. Para os veciños os problemas son 2: por unha banda, que esta ampliación só se xustifica para despois levar a cabo o proxecto de ampliación da depuradora, porque de non realizarse a polémica ampliación da depuradora non sería necesario aumentar nin un só metro a superficie da EDAR actual. E por outra banda, que supón a construción de edificios de ata 7 m de altura, polo que o impacto visual é moi elevado, malia que o anteproxecto o define como "leve". Dáse a circunstancia de que obstaculizaría a única zona da fachada onde aínda se pode ver o mar nos Praceres. Cabe recordar, que, ironicamente, Os Praceres foi no pasado un tómbolo, unha lingua de area que unía O Cabo co resto da parroquia.

Os veciños farán as oportunas alegacións, pero non teñen a máis mínima esperanza de conseguir seren escoitados por esta vía, pois acaba converténdose nun mero trámite. Por iso solicitarán o apoio dos partidos políticos neste asunto, despois de que aprobaran na declaración institucional que se esixirá "das administracións competentes a exclusión do Plan de Saneamento da ría de calquera proposta que contemple a indicada ampliación". Para os veciños, esta declaración pode aplicarse perfectamente ao proxecto do emisario, xa que se trata dunha ampliación encuberta, por iso é "unha boa oportunidade para saber quen apoiou a declaración para quedar ben e quen ten un compromiso sincero co aprobado no Pleno".

Na reunión co Alcalde, aínda por concretar, os veciños aproveitarán para preguntarlle polas alegacións que xa presentou o Concello e polas medidas que vai tomar para frear este proxecto, considerando que previsiblemente a Xunta vai seguir adiante.

Os veciños teñen previsto iniciar contactos con outras voces que se escoitaron nos últimos días contra o novo emisario e que demostran que a Xunta está a facer as cousas mal.

Plataforma Veciñal de Lourizán