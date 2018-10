Romances Canarios sobre el Origen de Cristóbal Colón

Soy el ciego Bernavé.

Que a romanciar me dispongo

Siñores, yo vos propongo

Que oigais a quien no os vé.

Si Colón me llamais

De Colón vos contaré

El vainte y uno de mayo

Del año mil quinientos sais

Se moriya el Almirante

A quien la Reina Isabel

jubo de sacar trunfante

jasta discubrir con fé

A cierto mundo inorante

De los sabios, y no por el

Con un franciscano sayo

De fraile, por caricer

Diotras prendas y querer

Que ansi se le jenterrase,

Almortajaron al priocer:

Hoy la güesamenta yace

En mi páis y en sagrario

Sepultada do allá a dario

Le rezan requien tin pace

Al tal muerto, aun se llora

I lloran a otro Amirante,

A don Diego, su fijo amante

De mi isla “La Española”,

Que gobernó muy prudente

I con justicia, su auraola

Don Luis- el duque-, radiante

La jeredó en güenhora

De Amirante enjercitado

Aquel don Diego siguió

I antes de finar libró

A tuito el que era su isclavo

En la Isla que regió

Y del, mi agüelo llevó

Su apéllido agallegado

De Colón, que a mi me dió

En la orotava jace años

que vivo y allí casé

Muchos tristes disengaños

Pasa el ciego Birnavé