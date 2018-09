Querida Carmen, aquí una mujer

Considero que la cualificación intelectual es importante para el ejercicio de labores ciudadanas y políticas sobre todo. Después escucho a la ministra Carmen Calvo, y me doy cuenta que para hacer algunas afirmaciones, además de cualificación se necesita convicción. Y no la convicción que da el querer vender un producto puerta por puerta, sino la de la coherencia, rigurosidad y profesionalidad.

Desde mi punto de vista... Mujer, adulta y con la convicción absoluta de la igualdad de derechos, me parece absurdo, de poca credibilidad y mucho marketing decir: "La Guardia Civil se tiene que feminizar". ¿¿Perdón??... ¡¡Qué me dice usted!!

¿¿¿¿Cuándo la falta de feminización en el colectivo de fontaneros también será motivo de preocupación para nuestra ministra???? Seguramente nunca, eso no vende igual.

Me gustaría decirle, desde mi modesto conocimiento, y mi falta absoluta de cualificación universitaria, que LAS MUJERES, queremos tener aquello que ya nos otorga la constitución y que usted y sus colegas (de cualquier ideología) tienen la obligación de velar por que se cumpla (va en el cargo y en el sueldo)...

Las mujeres, yo creo, no tenemos que ser impuestas, ni mucho menos alentar esa imposición; simplemente cuando decidamos acceder a una profesión tener garantizada las mismas oportunidades, y cumpliendo las mismas premisas que se le exigen a los varones.

Nosotras, señora mía, las que como yo no compramos títulos y a pesar de carecer de formación no vamos insultando a ningún colectivo, creemos que es SU obligación hacer cumplir de forma escrupulosa la ley... Y así, de esta forma, nos evitaríamos el bochorno que sufrimos cuando una mujer de su talla intelectual suelta perlas de ese calibre por su boca.

Las mujeres guardias civiles o fontaneras deberían ya contar con los medios suficientes para conciliar su vida privada con la profesional, porque si mal no recuerdo, en todos estos años constitucionalistas, donde ya ustedes disfrutaron también del poder, no se han molestado en que se cumpla la ley. Y es que además si les he escuchado decir que la constitución está obsoleta y que habría que modificarla. Lo que habría que hacer es cumplirla, y que los que asumen el cargo también cumplan con su trabajo.

Una doctora en derecho constitucional como usted debería como mínimo ser más rigurosa antes de pronunciarse de esta forma (y esta semana se va usted cubriendo de gloria, pero bueno, dejemos el cumplimiento de las prisiones preventivas para otra reflexión).

Escucharla a usted, tan cualificada (doctora en derecho constitucional) me trae a la mente hacer un chiste con mucha retranca gallega. Teniendo en cuenta sus conocimientos y escucharla decir estas cosas, es como imaginarse una doctora en medicina curando enfermos con un AMÉN en su cuenta de Facebook. ¿Verdad que parece una idiotez?

Las mujeres como yo doña Carmen estamos un poco cansadas de que a pesar de luchar día a día por la igualdad, nos usen, usen nuestro género para vender un producto, de la misma forma que cualquier marca comercial usa a las mujeres lo mismo para vender un detergente que para vender un coche.

Estamos cansadas de ser armas arrojadizas de imprudentes como ustedes, que mientras debaten sobre portavozas un@s, y feminizan cuerpos de seguridad del estado otr@s, nos desayunamos con noticias de muertes de niñ@s víctimas de la violencia de género a la que debían dedicar ustedes su tiempo y conocimientos constitucionalistas. Pero claro, no hace mucho eran ustedes los que votaban en contra de la condena permanente revisable, porque parece ser iba en contra de derechos constitucionales y gaitas varias!!

Ay señora, que cansada está la madre de mi hija de insensateces.

Milagros Domínguez

Mulleres en Igualdade Cerdedo-Cotobade,A Lama, Ponte Caldelas