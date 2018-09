Juego de Tronos en Sanxenxo

El año que viene serán las nuevas elecciones municipales y Sanxenxo está que arde, por el veroño y por cómo se presentan los próximos meses antes de las elecciones municipales del 26 de mayo del 2019 (domingo). 26 de mayo, día interesante: algunos cumplen años y son Géminis (Miles Davis, Raimundo Amador, Lenny Kravitz…); ese día en 1897 - se pública Drácula (los chupasangres…) de Bram Stoker. Según internet… ese día en 1936 - en Barcelona la Generalidad de Cataluña forma nuevo gobierno que preside Lluís Companys…. ¡vaya casualidad!

Ante los resultados de las elecciones del 2015 y todo lo que ha pasado desde aquella, más de tres años, no es para menos. La cosa empezó con mucha ilusión en Sanxenxo cuando se juntaron cuatro partidos para formar el famoso "cuatripartito" que desbancó al PP después de muchos años.

Quien no recuerda el salón de plenos repleto, con pancartas, aplausos y gritos… eso ahora no se ve ya, parecen mucho más tranquilos y aburridos. Ahora sí, se retrasmiten en directo por internet y están todos en el canal de youtube del concello de Sanxenxo.

En poco tiempo aquello que decían los mosqueteros de "uno para todos y todos para uno", no funcionó. Quedaron tres "tripartito" y la cosa duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, como dice la canción de Sabina. Según dicen por un problema con la reforma de la avenida Luis Rocafort, lo dicho, según dicen… la verdad solo la saben ellos (y el resto también).

Al final de los cuatro partidos del cuatripartito, solo sé quedó uno de ellos (SAL) en el gobierno. Un matrimonio de conveniencia que les ha resultado bastante bien hasta ahora. Todas las revueltas internas, luchas de poder, unos que se van y otros que se quedan, y el gobierno pasa a la oposición. Como dice un dicho que acabo de inventar: "SAL de gobierno, azúcar de Ciudadanos". Muchas sorpresas están por llegar, 100%. Lo que sabemos a día de hoy es que serán unas elecciones concurridas por partidos de índole diversa, algunos igual aún por nacer…

El PP, con el actual alcalde a la cabeza, seguro que irá con ganas de revalidar ¿lo tendrá fácil o difícil? ¿El SAL, irá por su cuenta o buscará hueco en su partido madre? En el BNG asumo que seguirán los mismos ya que algunos ya son vitalicios o eso parece. El PSOE llegó a la Moncloa, pero no se sabe si durará y aquí su única concejala acaba de dejar el partido recalcando varias veces que las sombras del pasado pesan mucho en el partido ¿quiénes y con qué intenciones?

Ciudadanos ya ha captado a una ex miembro del gobierno. Podemos Sanxenxo, entre el círculo, la plataforma vecinal, la marea o las mareas, si somos y no somos, sanxenxo pode…aquí puede pasar de todo. Cuando se aclaren nos enteraremos seguro.

Por otro lado, que pasará con las viejas glorias, ¿volverá la exalcaldesa a buscar revancha? ¿habrá alguna otra sombra del pasado en algún cartel? ¿Qué pasará con los concejales no-adscritos, los independientes...? ¿Surgirán partidos de nueva generación?... El veroño político en Sanxenxo se ve interesante y el desenlace lo sabremos en 2019, coincidiendo con la última temporada de Juego de Tronos…vaya casualidad también.