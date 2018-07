En su día afirmé que España era un bar, un punto en el mapamundi donde los guiris aprovechan para mamarse hasta las trancas y así poder conseguir el valor para hacer balconing, más de uno logrando con esto no tener que regresar a su país de origen sentado en un vuelo de Ryanair, sino acostado en un rancio ataúd.

Ahora España me parece más bien un restaurante situado en Sanxenxo, donde los camareros buscavidas cobran menos de mil euros trabajando una media de 10 horas -o más-.

España, aunque no me queda claro lo que es o no es…, pudiera ser asimismo ese país que, si enviase un astronauta a la luna, al llegar el susodicho a esa enorme bola de queso, tendría que colocar 19 banderas más una: la vasca, la catalana, la gallega, la andaluza…

todo para intentar quedar bien con todo el mundo, mientras que en su país de origen la mitad de sus habitantes le llaman facha y la otra mitad le aplauden incrédulos ante tal hazaña.

Y en mi búsqueda por saber algo más sobre lo evidente, me topé con Otto von Bismark:

"España es el país más fuerte del mundo, los españoles llevan siglos intentado destruirlo y no lo han conseguido"; y con Manuel Azaña:

"Si los españoles habláramos sólo y exclusivamente de lo que sabemos, se produciría un gran silencio que nos permitiría pensar".

Aunque, como yo soy más de calle y tertulias gratas, de diálogos a media luz y calambres de tanto como no entiendo las cosas, el otro día me atreví a preguntarle a mi buen amigo Brais que qué es España.

Inicialmente, él miro hacia arriba, luego hacia abajo, para finalmente colocar sus ojos sobre mis ojos y aseverar:

España es ese lugar del mundo donde llega al gobierno un socialista y una de sus primeras medidas es la de subir el gasoil…

Más tarde también supe que Francia se había clasificado para la final del Mundial.