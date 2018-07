Ventana Indiscreta: Lección no aprendida

El vodevil que se ha organizado durante la última semana con el "apaño" entre los partidos políticos PSOE y Podemos, en relación con el nombramiento del presidente de RTVE, nos habla sobre todo de la poca inteligencia política y personal en estas lides de los líderes/estrategas de ambos partidos. Que si Ana, que si Arsenio, que si ni para ti, ni para mi, que si por el "interés te quiero Andrés"……..

Buscar un nombre de consenso entre los miles de trabajadores de la radio televisión pública, o alguien del exterior que tenga experiencia en gestión, y en los medios, así como buscar el acuerdo con el resto de las fuerzas políticas que apoyaron la moción de censura no debería ser tarea difícil.

Pablo Iglesias (no deja de sorprenderme la torpeza de este hombre). Aprovecha asimismo una entrevista en la competencia (Antena 3), para demostrar su poderío: "Hemos llegado a un acuerdo con el PSOE". Y, como es lógico, los partidos no consultados, y los trabajadores de RTVE, lanzan el grito al cielo.

Mientras tanto, algunos de "los elegidos", proceden a borrar miles de tweetts, dando por hecho que alguien les ungió para desempeñar una labor, que permítanme que les diga, alguno de ellos debió de haber rechazado.

Pretender asumir la responsabilidad de una corporación tan compleja, sin tener mucha idea de gestión, ni tampoco del medio, es de una incompetencia inconsciente, y esto es una carencia que tenemos muchos de nosotros (no sé que no sé, no sabemos que no poseemos alguna competencia. Es decir, no sólo ignoramos lo que tenemos que hacer, sino que tampoco tenemos ninguna experiencia en ello).

Parece que la problemática se intenta reconducir, debido a la presión de la plantilla, otros partidos, los diferentes medios, redes sociales, pero debemos explicarles claramente a nuestros representantes, la diferencia indudable que existe entre servicio público y servicio político. Ambas cuestiones no casan bien, y lo digo por experiencia: La carrera de los servidores públicos debe estar separada de los servidores políticos.