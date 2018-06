Documentación Pontevedresa de la familia "de Colón"

La teoría de Celso García de la Riega sobre el origen gallego de Cristóbal Colón, tiene una parte documental que no poseen las demás teorías que tratan de demostrar el origen de Colón. Solo la genovesa tiene una documentación comparable a la de Celso García de la Riega, ni la corsa, ni la mallorquina, ni la ibicenca, ni la catalana y otras.

En el caso de la teoría de Celso García de la Riega, tenemos un apellido único que no existe en otro lugar del mundo medieval, recordemos que en un artículo anterior al hablar del contrato de Colón con los Reyes Católicos, Capitulaciones de Santa Fe, hicimos mención a la introducción de dicho contrato, donde al mencionar a Colón le denomina como "Cristóbal de Colón", bien esa partícula "de" solo aparece en los documentos pontevedreses, hay que decir que hay otros documentos oficiales donde aparece mencionado como "Cristóbal de Colón".

También quiero aclarar que la parte documental de la teoría de Celso García de la Riega fue tachada de falsa, pero que a lo largo de los años transcurridos desde la fabricación de la falsedad documental, ha habido investigadores que han luchado contra dicha falsificación así tenemos: al Coronel Inglés Mansfield que además de pertenecer al ejercito inglés era arqueólogo y especialista en falsificación documental, también tenemos a la historiadora Emilia Rodriguez-Solano que en 1967 presentó una tesina o un proyecto de fin de carrera en la cual tras un estudio pormenorizado de los documentos concluyó que eran auténticos.

Pero fueron los estudios del Instituto de Patrimonio Cultural Español, IPCE 2013, dependiente del Ministerios de Cultura los que revitalizaron la teoría. El año pasado, 2017, dos historiadoras presentaron una ponencia desde el punto de vista paleográfico y diplomático, presentada en el Congreso Internacional del Papel que se celebró en Portugal. Pues bien las conclusiones son igual de contundentes no hay falsificación y si autenticidad.

Una vez aclarado esto pasaremos a mencionar la documentación existente hasta el día de hoy: Nicolao Oderigo de Genova, año 1413, Nicolas Oderigo era amigo de Colón y al que le dejó diversa documentación del propio Cristóbal de Colón. Evidentemente no es el mismo, les separan 70 años, pero ya es casualidad que en la vida de Colón aparezca un Nicolas Oderigo en Pontevedra de Génova y otro Nicolas Oderigo 70 años después en la vida de Cristóbal Colón que era su amigo y de Génova, ¿Serían familiares uno y otro?.

Entre los años 1428-1518, aparecen en Pontevedra documentos de venta y compra de fincas, mercaderes, miembros de Cofradías, maestre de barco.. etc. En estos documentos aparecen los nombres de: Bartolomé de Colón, Blanca de Colón, María de Colón, Domingo de Colón o moço, Domingo de Colón o vello, Afonso de Colón, Cristovo de Colón, Juan de Colón y Constanza de Colón, también hay dos documentos pétreos con el nombre de Juan de Colón, uno en una Capilla de la Virgen del Carmen perteneciente a la Basílica de Santa María la Mayor y también aparece Juan de Colón en un crucero de Poio, que fue destruido pero se conserva fotografía y croquis realizado un día después de su descubrimiento.

Años después aparece documentado un nieto del Almirante, que curiosamente se llamaba Cristóbal Colón, girando visita a la Capilla de San Miguel en la Basílica de Santa María, patrón del gremio de mareantes años 1575 y 1576, en el año 1577 aparece girando visita a la Capilla de la Santa Trinidad en la misma Basílica, todas ellas realizadas en nombre del Arzobispo de Santiago de Compostela. Lo curioso de estas visitas es que concuerdan con el litigio de sucesión de los Títulos del Almirante, entre ellos el Ducado de Veragua, al acabarse la linea sucesora al no haber varón que pudiera heredar, ¿no resulta curioso? Que justo visite todo lo que tiene que ver con el gremio de mareantes cuando esta pendiente la herencia del Almirante para encontrar un heredero.

A mediados del siglo XVII se establecieron en Pontevedra los Colón de Portugal, descendientes directos del Almirante, la genealogía en un principio estuvo algo confusa por falta de documentación, en el año 2015, se pudo realizar la genealogía verdadera, gracias a la aportación de un documento de los fondos de Celso García de la Riega, que yo tuve la suerte de descubrir y con la ayuda del foro de Xenealoxía, pudimos aclarar la verdadera genealogía.

En Pontevedra estaba Catalina Colón de Portugal como dueña de unas casas y como mantenedora de la Capilla del Perpetuo Socorro de San Francisco, su hermano Francisco Colón de Portugal fue sargento Mayor en Pontevedra. Catalina desciende del segundo matrimonio de Nuno Colón de Portugal, III Duque de Veragua, con Luisa de Aragón y Zapata. Catalina se casó con Francisco Enriquez de Bargas Machuca, tuvieron seis hijos.

En el año 2014 tuve la suerte de redescubrir el documento de la venta de la Finca de la Puntada, este documento estaba perdido se conocía su transcripción pero la prueba física no constaba, se le había perdido la pista en 1943 cuando se iba a publicar en el Faro de Vigo, el facsímil se perdió.

Ahora ya consta la prueba física y por tanto puede formar parte de la documentación de la teoría de Celso García de la Riega. Es un documento de venta, por el que D. Mariano Colón de Toledo Larrategui, Duque de Veragua XII, que figura en el árbol genealógico general con el número 64, vende una propiedad situada en Portosanto. en 1796 el señor Duque de Veragua (descendiente de Colón, como se sabe), vendió a F. Troitiño de la parroquia de Pereira, Jurisdicción de montes (forcarey), la mencionada finca de la puntada con su casa y renta que en ella se cobraba, declarando el vendedor, o sea el Duque, que tal finca le pertenece por herencia de sus padres.

La cuestión es como podía tener una finca en Pontevedra el Duque de Veragua, su padre Pedro Colón de Toledo: Nació en Madrid en 1695, casado con María Antonia Ximenez de Embún Fernandez de Moros, Nacida el 9 de noviembre 1720 en Aragón. no parece que a estos señores se les perdiera nada en Poio, pero es que a su abuelo tampoco Francisco Antonio Colón de Toledo y Larreátegui: nació en 1646, fue Miembro del Consejo Supremo del Rey y Cámara de Castilla.

La pregunta que se me antoja es ¿Qué interés puede tener una finca en Poio para una parte de la familia Colón? Tendría que darse la circunstancia de que viajaran a Pontevedra y se encapricharan de una finca que nunca utilizarían, llegar hasta ella no era fácil en aquella época y hasta Pontevedra tampoco, en el caso de alquilarla les supondría unas rentas tan pequeñas que no tendría sentido el adquirirla como un negocio, tendrían que tener un administrador encargado de cobrar el alquiler, pagar a dicho administrador por la gestión.

Tendría que ser una herencia familiar muy antigua y lo más normal es que su familia residiera en Pontevedra y que emigrara, y en nuestro caso se nos antoja que fueron unos Colón los dueños de la finca, es la mejor explicación.