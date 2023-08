O novo local que transporta a México polos seus sabores 'chingones'

Casa Maya © Mónica Patxot Casa Maya © Mónica Patxot Casa Maya © Mónica Patxot Casa Maya © Mónica Patxot

Natalí e Jorge, dous mexicanos que chegan á Boa Vila cunha cociña mexicana moi "chingona".

Almorzar, comer e cear mexicano? Parece un soño cumprido para moitos, xa que é o primeiro mexicano da cidade que o fai posible.

Definitivamente, no país latino a primeira comida do día é a máis importante, e en Casa Maya, situado en Virxe do Camiño 5, xa é posible.

Tamales, chilaquiles, enchiladas, ovos divorciados; entre moitas outras opcións, pero todas, moi auténticas, con ese toque do que moita xente xa está a falar na nosa cidade.

O que máis éxito ten pola mañá son os chilaquiles, unha opción moi "chilanga" para comezar o día con forza.

As salsas feitas desde cero cos chiles traídos desde o seu país son toda unha experiencia; e os máis valentes poden elixir o grao de picante na visita.

Á parella encántalle a idea de que México e a súa comida estean de moda, con todo, queren dar a coñecer os sabores típicos, os da rúa, os recendos que poderían transportarte ata os sitios máis "garnacheros" e máis tradicionais do país norteamericano.

Desde o pasado 17 de xuño decidiron abrir Casa Maya by El Meji, despois de pouco máis dun ano de estar en Arcade e de ver a necesidade de estar máis preto de todos os pontevedreses nunha rúa que para eles, é un soño feito realidade.

Cun bebé de case dous anos, tamén pensaron nos máis pequenos cunha zona infantil para que todos en Casa Maya poidan gozar.

Agora mesmo están comezando a traballar a carta take away que tanto lles pediron durante o verán. Con todo, será máis reducida xa que Jorge, o encargado de cociña, sinala que non todo o mexicano está feito para levar a casa se queren seguir mantendo a calidade e a esencia da súa cociña.

Os mexicanos queren demostrar que na súa gastronomía, non todo é picante pero si: moi "chingón" e adictivo.

